Мільйони вбитих данських норок викопають і спалять

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Влада Данії повідомила про плани викопати мільйони похованих під землею норок, яких довелося вбити через нову мутацію коронавірусу.

Це пов'язано із тим, що одне з поховань розташоване неподалік озера, інше - біля джерела питної води. У місцевих жителів є великі побоювання щодо забруднення водойм.

З огляду на це в уряді заявили, що близько чотирьох мільйонів норок ексгумують і спалять.

Це, за планами, має статися у травні, коли ризик зараження від мертвих тварин мине.

"Як тільки норки більше не будуть заразними, їх відправлять на сміттєспалюваний завод, де тварин спалять як комерційні відходи", - розповіли в міністерстві продовольства та сільського господарства.

Наприкінці листопада також стало відомо, що вбиті норки почали виринати з-під землі. Причина - недостатня глибина поховання і природний процес виникнення газів, через який тіла норок набухали і в деяких випадках могли виринати на поверхню.

Мільйони вбитих норок

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Про намір вбити 17 мільйонів норок влада Данії повідомила близько двох місяців тому - все через мутацію коронавірусу, виявлену в цих тварин.

З жовтня в країні, за оцінками, встигли вибракувати близько 15 мільйонів норок.

Щоправда, згодом данська влада визнала, що рішення про вбивство такої великої кількості тварин все ж було поспішним і для нього не було юридичних підстав - уряд мав юрисдикцію на знищення лише заражених норок чи сусідніх популяцій.

"Це помилка. Це сумна помилка", - сказала прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, вибачаючись перед парламентом.

У Всесвітній організації охорони здоров'я, втім, хвалили "рішучість та сміливість" Данії у вирішенні проблеми - попри негативний економічний вплив, який це матиме для країни.

Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. Загалом у країні працюють понад 1 тисяча норкових ферм.

У 2018-19 роках товарообіг у галузі становив майже 1 млрд доларів. Хутро продають швейній промисловості, також використовують для штучних вій. Найбільшими ринками збуту є Китай та Гонконг.