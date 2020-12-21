За тиждень у полон "ЛНР" потрапив другий український військовий. Перший помер

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У полоні бойовиків з "ЛНР" та "ДНР" залишаються кілька десятків українських цивільних та військових

Другий український військовослужбовець 14 бригади за останні кілька днів потрапив у полон. Перший боєць там загинув, його тіло повернули.

Як повідомляє пресцентр ООС, військовий зник 17 грудня, його пошуки не дали результатів.

"Встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

"Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України. Обставина події з'ясовуються", - додають у пресцентрі ООС.

Як саме боєць потрапив у полон - невідомо.

Раніше у так званій "Народній міліції ЛНР" заявили про те, що на одну з їхніх позицій прийшов український військовий начебто у стані "наркотичного сп'яніння".

Автор фото, mil.in.ua

Це сталося у районі міста Слов'яносербськ.

За їхніми даними, полонений - командир відділення розвідвзводу та має звання молодшого сержанта.

У "ЛНР" опублікували також ім'я та фотографії українського військового у формі та масці, а згодом - у лікарні.

У "міліції" також стверджують, що може з'явитись ще один полонений з 14-ї бригади.

Втрати 14-ї бригади

Автор фото, Юрій Бірюков Підпис до фото, Так тіло загиблого у полоні бійця 14 бригади повертали з "ЛНР"

Це не перший інцидент з 14-ю механізованою бригадою, яка зараз перебуває на позиціях у Луганській області.

14 грудня там зник інший військовий.

На телефонні дзвінки він не відповідав, водночас його зброя залишилась на місці.

Пошуки зниклого результатів не дали.

"Конфліктів із товаришами по службі він не мав", - говорять у пресслужбі бригади.

Згодом стало відомо про смерть бійця - у так званій "ЛНР" заявили про те, що він начебто п'яним дійшов доїхніх позицій та згодом помер там від алкоголю.

Тіло за кілька днів передали гуманітарній група "Евакуація-200" і загиблого упізнали товариші.

Автор фото, Пресслужба 14-ї бригади

Пресслужба української делегації у Мінській групі спочатку теж повідомила, що боєць перейшов на той бік у стані сп'яніння "та помер від алгокольної або наркотичної інтоксикації".

Але потім її речник Олексій Арестович розповів BBC News Україна, що випадково поширив версію бойовиків.

Реальну ж причину смерті має встановити слідство.

Водночас видання Цензор.нет та колишній радник міністра оборони часів Порошенка Юрій Бірюков поширили, за їхніми словами, результати судмедекспертизи переданного тіла.

У ній йдеться про те, що смерть бійця була не від "алкогольної інтоксикації", як стверджували бойовики, а від насильницьких причин - асфіксії. Також на тілі загиблого буцімто було багато синців.

У пресцентрі Операції об'єднаних сил та поліції Луганщини у розмові з BBC News Україна відмовилися коментувати, чи справжньою є опублікувана судмедекспертиза.

Водночас Олексій Арестович не виключив, що якщо насильницький характер смерті бійця підтвердиться, то це питання може підніматися вже на мінських перемовинах.

За майже п'ять місяців перемир'я ЗСУ втратили у боях щонайменше чотирьох українських військових, ще понад 20 були поранені.

І ЗСУ, і так звані "ДНР" та "ЛНР" звинувачують одне одного у порушеннях режиму тиші.

Водночас СММ ОБСЄ справді відмічає зменшення кількості обстрілів у порівнянні з періодом до початку перемир'я.