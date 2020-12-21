Навальний додзвонився до ймовірного учасника отруєння. Той розповів деталі операції

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Російський опозиціонер Олексій Навальний зміг телефоном поспілкуватися з працівником ФСБ, який, за даними журналістського розслідування, був учасником групи, яка нібито намагалася його вбити.

У розмові з Навальним Костянтин Кудрявцев, думаючи, що спілкується з помічником очільника ФСБ, розповів подробиці операції.

Він пояснив, що життя Навальному, на його думку, врятували дії пілотів, які швидко посадили літак, та медиків, які вчасно вкололи політику атропін.

"В нашій роботі, самі розумієте, нюансів дуже багато. Стараємося максимально, щоб не було няких прорахунків ... Нюанси є завжди. Ситуація склалася не на нашу користь", - сказав співрозмовник Навального.

"Можливо, якби трошки довше летів, якби не посадили різко, то, можливо, все пішло б не так", - додав він.

Кудрявцев уточнив, що отруту нанесли на спідню білизну.

"Тепер, коли зовнішність та голос Костянтина Кудрявцева відомі всім, у російської влади залишається лише один спосіб спростувати наші дані - дозволити Кудрявцеву дати публічне інтерв'ю, щоб усі могли порівняти його голос із голосом на записі", - йдеться в матеріалі на сайті видання The Insider, яке брало участь в розслідуванні отруєння.

Отруєння і ФСБ

Автор фото, Bellingcat Підпис до фото, Цих людей Bellingcat вважає працівниками ФСБ, які слідували за Навальним перед його отруєнням: Александров, Осіпов та Паняєв

Раніше група Bellingcat, а також видання Der Spiegel і CNN провели спільне розслідування та дізналися імена кількох співробітників ФСБ, які слідували за Олексієм Навальним спочатку до Новосибірська, а потім до Томська, де, ймовірно, "Новачком" отруїли політика.

Ще п'ять співробітників російської спецслужби, за твердженнями розслідувачів, стежили за ходом справи, а деякі прилетіли ще до Омська, де літак з Навальним приземлився, коли опозиціонеру стало погано.

Проаналізувавши дані телефонних переговорів і поїздок, Bellingcat та журналісти-партнери дійшли висновку, що протягом багатьох років за Навальним стежила група оперативників з секретного підрозділу ФСБ.

За кілька тижнів до його поїздки у Сибір, в серпні 2020 року, члени цієї групи спілкувалися з фахівцями з фосфорорганічних токсинів.

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На думку Bellingcat, всі оперативники цієї групи пов'язані з Інститутом криміналістики ФСБ, який також відомий як військова частина 34435.

Розслідувачі проаналізували дані дзвінків, інформацію про польоти і звірили це з іншими базами даних.

Так вони з'ясували, що як мінімум вісім оперативників, які, ймовірно, працюють в Інституті криміналістики ФСБ, перебували у контакті з Навальним і в різний час стежили за ним, в тому числі за кілька днів і годин до отруєння.

Після лікування у Німеччині Навальний перебуває за межами Росії.

Детальніше про розслідування щодо можливої причетності російських спецслужб до отруєння опозиціонера читайте тут.