Юпітер і Сатурн зближаються на найменшу за 400 років відстань. Фото

Автор фото, European Pressphoto Agency

Ввечері в понеділок, 21 грудня, дві надмасивні планети - Сатурн і Юпітер - підійдуть одне до одного на найближчу за 400 років відстань.

Це унікальне астрономічне явище, адже востаннє Юпітер і Сатурн були так близько один до одного у 1623 році, але добре видимим це явище було майже 800 років тому, у 1226 му році.

Неозброєним оком вони можуть виглядати, як одна надяскрава зірка.

За їхнім зближенням жителі Землі могли спостерігати упродовж кількох останніх днів - за ясної погоди планети було видно лінії горизонту в південно-західній частині неба.

У понеділок ввечері вони наблизяться одне до одного на максимально близьку відстань.

Астрономи зазначають, що аби розгледіти унікальне явище, можна обійтися без телескопу чи бінокля - його видно навіть неозброєним оком.

Автор фото, NASA Підпис до фото, Знімок, зроблений незабаром до остаточного "злиття"

Для зручності можна скористатися мобільним додатком на кшталт Star Walk, який допомагає зорієнтуватися на карті зоряного неба.

Спершу краще знайти сузір'я Козерога і дві розташовані поруч зірки - Дабіх і Альгеда. Сатурн і Юпітер розташовані трохи нижче і правіше - вони набагато яскравіші, ніж інші зірки.

Користувачі соцмереж уже активно діляться своїми знімками "злиття".

Щастить, однак, не всім.

За прямою трансляцією "злиття" також можна слідкувати за допомогою прямої трансляції на Youtube.

Той факт, що "злиття" Сатурна та Юпітера відбувається 21 грудня, в день зимового сонцестояння напередодні західного Різдва, породило теорії про те, що, можливо, саме з'єднання Юпітера і Сатурна описане в Новому завіті як Вифлеємська зірка, що зійшла близько 2000 років тому та стала провісником народження Ісуса Христа.

Чимало вчених, втім, схиляються до того, що так званою Вифлеємською зіркою насправді могла бути комета Галлея, яка періодично повертається і, за підрахунками астрономів, проходила над Землею приблизно за 5-10 років до "офіційної" дати народження Ісуса Христа.