Вірусна блокада. Чому в світі скасовують рейси з Британії. Теленовини

У випуску 21 грудня:

Коронавірус мутував, і тепер новий штам швидко поширився на півдні Англії. Решта світу відгороджується від Британії, закриваючи сполучення. Розповідаємо, хто і чому закриває кордони;

Чим страшна нова мутація коронавірусу - і чому вчені б'ють на сполох: пояснюємо ризики і головні виклики для науки;

Різдво таки скасували: що саме заборонили на свята британцям, і чи може це стати в пригоді українцям?

Скарби бутлегерів відкопали 100 років потому, Або як смакує контрабандне віскі, захованe у фундаментi будинку, з витримкою у сторіччя.