Вірусна блокада. Чому в світі скасовують рейси з Британії. Теленовини
У випуску 21 грудня:
- Коронавірус мутував, і тепер новий штам швидко поширився на півдні Англії. Решта світу відгороджується від Британії, закриваючи сполучення. Розповідаємо, хто і чому закриває кордони;
- Чим страшна нова мутація коронавірусу - і чому вчені б'ють на сполох: пояснюємо ризики і головні виклики для науки;
- Різдво таки скасували: що саме заборонили на свята британцям, і чи може це стати в пригоді українцям?
- Скарби бутлегерів відкопали 100 років потому, Або як смакує контрабандне віскі, захованe у фундаментi будинку, з витримкою у сторіччя.
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