Як Україна і світ реагують на появу нового штаму коронавірусу

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Cвіт все більше занепокоєний появою нового штаму коронавірусу у Британії та вводить нові транспортні обмеження. Україна ж поки що вирішила не закривати свої кордони з Об'єднаним Королівством, але не радить туди подорожувати найближчим часом.

Українські медики також заявили, що здатні виявляти і нові штами, а "британський штам" в Україні поки що не зустрічався.

Транспортні заборони

Більше сорока країн вже припинили сполучення з Великою Британією, а ЄС намагається узгодити спільну реакцію на появу нового штаму.

Швеція вирішила закрити кордон для рейсів з Данії після того, як там виявили випадки нового SARS-CoV-2.

"Британський штам" також виявили у Нідерландах та Ісландії.

Новий штам є більш заразним, але немає ніяких свідчень, що він більш спричиняє більше смертей. Він також може заражати повторно людей, які вже перехворіли іншим штамом.

Керівник програм ВООЗ з надзвичайних програм Майк Райан заявив, що поява нових штамів - це звичайний розвиток пандемії. Ситуація, за його словами, "не вийшла з-під контролю".

Тим часом з забороною деяких рейсів зіткнулися і пасажири з Південної Африки - там також виявили новий штам коронавірусу, що, як вважається, відмінний від британського.

Як реагує Україна?

Автор фото, Центр громадського здоров'я Підпис до фото, Українські медики заспокоюють - "британського штаму" в Україні немає

Україна вирішила поки що не припиняти рейси з Великою Британією через нову варіацію коронавірусу.

У МЗС проводять консультації з країнами ЄС з цього приводу.

Водночас українцям радять зараз утриматися від подорожей до Лондона і південно-східної Англії.

А тим, у кого все ж виникли проблеми в цих регіонах - звертатися до українського посольства у Британії чи на "гарячу лінію" МЗС.

Центр громадського здоров'я України також запевнив, що українські лабораторії здатні виявляти всі варіації коронавірусу.

"Наразі вже зареєстровано 12 000 мутацій геному коронавірусу, і всі вони коректно визначаються тест-системами, які використовують в Україні. Ще на початку пандемії, за рекомендацією ВООЗ, ми почали і продовжуємо використовувати тест-системи, які визначають РНК вірусу за кількома фрагментами його геному", - пояснив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

"Вірус зазнає мутацій, усі ці форми досліджують і наразі відсутні повідомлення про істотні зміни його геному, котрі мали б істотне клінічне або діагностичне значення... Так званий "британський штам" у нас не реєстрували", - додав він у понеділок ввечері.