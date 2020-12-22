Трамп наказав, щоб нові будинки "були красивими"

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Президент США Дональд Трамп видав розпорядження, за яким всі майбутні державні будівлі мають "бути красивими" та будуватися у грецькому, римському чи схожому стилі.

На його думку, занадто багато федеральних будівель у Сполучених Штатах відображають "бруталістські" задуми минулого століття.

Натомість урядові будівлі мали б виглядати як "улюблені" американцями споруди, наприклад, як Білий дім.

Розпорядження під назвою "Розвиток красивої федеральної громадської архітектури" створює консультативну раду, яка даватиме президентам поради щодо будівель.

"Проєкти федеральних будівель мають, як і улюблені американські знакові будинки, підносити та прикрашати громадський простір, надихати людський дух, облагороджувати Сполучені Штати, викликати повагу широкої громадськості та де доречно, поважати архітектурну спадщину", - сформулював Трамп.

Автор фото, Getty Images

Водночас побудовані нещодавно у Вашингтоні споруди, на його думку, являють собою "негармонійну суміш класичного та модерністського дизайну".

Уряд "загалом перестав будувати красиві будівлі", дорікнув американський президент, якому залишилося кілька тижні до передачі повноважень.

Таку "класицистську" ініціативу Трампа радо зустріли прихильники архітектурного традиціоналізму.

Але не всі у захваті.

Американський інститут архітекторів заявив, що він "однозначно проти" такого будівельного задуму Трампа.

Там відзначають, що саме громади повинні мати право вирішувати, які архітектурні проєкти краще відповідають їхнім потребам.