Студентки-воровайки. Університет внутрішніх справ перевіряє танці під "блатняк"
Харківський університет внутрішніх справ, де навчаються майбутні поліцейські та слідчі, обіцяє перевірити танці курсанток під пісню російської шансон-групи "Воровайки".
А в Одесі вибачаються за композицію про "новий рік у таборі" під час урочистого відкриття ялинки.
Танець курсанток
У мережі TikTok з'явилося відео, на якому п'ять курсанток у формі Харківського національного університету внутрішніх справ танцюють під пісню "Наколочки" групи "Воровайки".
Зокрема на відео грає такий фрагмент композиції:
"Я хорошая такая маменькина деточка,
Просто вся в татуировках милая студенточка.
Наколочки-наколочки, гоп татуировочки.
Вместо рыжих цацок носят девочки воровочки".
Сама ж пісня про те, як дівчат з кримінальними татуюваннями ("мурок-воровайок") хочуть відправити у в'язницю для неповнолітніх.
Відео викликало резонанс у соцмережах - перезалитий на YouTube ролик за день набрав більше 130 тис. переглядів.
Зрештою на ситуацію відреагувало і керівництво університету для майбутніх правоохоронців.
"У соціальних мережах з'явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні університету.
Водночас у TikTik можна знайти сотні аналогічних відео, як під цю саму пісню танцюють молоді люди з України та Росії (щоправда, не у курсантській формі).
Жіночий шансон-гурт "Воровайки", у репертуарах якого є пісні "Хохли", "Хоп мусорок", "Шмон" а також оборот "если будет надо, заберем Одессу", планували приїхати до України у лютому 2020 року.
Згодом свої українські гастролі група відмінила.
А продюсер "Воровайок" Юрій Алмазов пояснював, що пісня "Хохли" присвячується "нашим прекрасним пропагандонам Кисельову, Скабеєвій, Соловйову і іншим свистунам".
"Прохання слухайте уважно пісню від самого початку, там все сказано, від чийого імені співається ця пісня", - відзначив він.
"Потому что в лагере Новый год"
Слухали пісні про кримінальну романтику нещодавно і в Одесі.
19 грудня там урочисто відкривали новорічну ялинку біля міськради на Думській площі.
Наприкінці свята, вже після офіційної частини, як передає "Думская", з колонок зазвучала пісня іншого російського "шансоньє" Михайла Шуфутинського про "Новий рік" - про святкування у виправному таборі:
"Этот день в декабре лес стоит и ждёт,
Но его никто не валит, брёвна не кладёт.
Этот день в декабре будет без забот,
Потому что в лагере Новый Год,
Потому что в лагере Новый Год".
За цей випадок вибачилася керівниця Одеського муніципального театру духової музики, який був організатором свята.
"Після завершення заходу артисти і адміністрація театру забрали свої музичні інструменти та пішли. Підрядники, яких ми наймали для технічного забезпечення заходу, залишилися вантажити свою апаратуру", - розповіла вона.
"У цей час звукооператор включив плейлист з новорічними композиціями, фоновою музикою, і серед них прозвучав твір, який ви почули. Ми приносимо свої вибачення одеситам за настільки безглузду випадковість", - вибачилася керівниця театру.