Студентки-воровайки. Університет внутрішніх справ перевіряє танці під "блатняк"

Автор фото, TikTok Підпис до фото, Дівчата у формі курсанток танцювали, як виглядає, у казармі під пісню про "наколочки" і "мурки-воровайки"

Харківський університет внутрішніх справ, де навчаються майбутні поліцейські та слідчі, обіцяє перевірити танці курсанток під пісню російської шансон-групи "Воровайки".

А в Одесі вибачаються за композицію про "новий рік у таборі" під час урочистого відкриття ялинки.

Танець курсанток

У мережі TikTok з'явилося відео, на якому п'ять курсанток у формі Харківського національного університету внутрішніх справ танцюють під пісню "Наколочки" групи "Воровайки".

Зокрема на відео грає такий фрагмент композиції:

"Я хорошая такая маменькина деточка,

Просто вся в татуировках милая студенточка.

Наколочки-наколочки, гоп татуировочки.

Вместо рыжих цацок носят девочки воровочки".

Сама ж пісня про те, як дівчат з кримінальними татуюваннями ("мурок-воровайок") хочуть відправити у в'язницю для неповнолітніх.

Відео викликало резонанс у соцмережах - перезалитий на YouTube ролик за день набрав більше 130 тис. переглядів.

Зрештою на ситуацію відреагувало і керівництво університету для майбутніх правоохоронців.

"У соціальних мережах з'явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні університету.

Водночас у TikTik можна знайти сотні аналогічних відео, як під цю саму пісню танцюють молоді люди з України та Росії (щоправда, не у курсантській формі).

Автор фото, INSTAGRAM.COM/VOROVAIKI_OFFICIAL Підпис до фото, Воровайки хотіли виступити в Україні й кажуть, що до українців ставляться позитивно, а пісня про "хохлів" - іронія, яку не всі зрозуміли

Жіночий шансон-гурт "Воровайки", у репертуарах якого є пісні "Хохли", "Хоп мусорок", "Шмон" а також оборот "если будет надо, заберем Одессу", планували приїхати до України у лютому 2020 року.

Згодом свої українські гастролі група відмінила.

А продюсер "Воровайок" Юрій Алмазов пояснював, що пісня "Хохли" присвячується "нашим прекрасним пропагандонам Кисельову, Скабеєвій, Соловйову і іншим свистунам".

"Прохання слухайте уважно пісню від самого початку, там все сказано, від чийого імені співається ця пісня", - відзначив він.

"Потому что в лагере Новый год"

Автор фото, dumskaya.net Підпис до фото, "Блатняк" люблять і в Одесі

Слухали пісні про кримінальну романтику нещодавно і в Одесі.

19 грудня там урочисто відкривали новорічну ялинку біля міськради на Думській площі.

Наприкінці свята, вже після офіційної частини, як передає "Думская", з колонок зазвучала пісня іншого російського "шансоньє" Михайла Шуфутинського про "Новий рік" - про святкування у виправному таборі:

"Этот день в декабре лес стоит и ждёт,

Но его никто не валит, брёвна не кладёт.

Этот день в декабре будет без забот,

Потому что в лагере Новый Год,

Потому что в лагере Новый Год".

За цей випадок вибачилася керівниця Одеського муніципального театру духової музики, який був організатором свята.

"Після завершення заходу артисти і адміністрація театру забрали свої музичні інструменти та пішли. Підрядники, яких ми наймали для технічного забезпечення заходу, залишилися вантажити свою апаратуру", - розповіла вона.

"У цей час звукооператор включив плейлист з новорічними композиціями, фоновою музикою, і серед них прозвучав твір, який ви почули. Ми приносимо свої вибачення одеситам за настільки безглузду випадковість", - вибачилася керівниця театру.