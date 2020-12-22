Коронавірус дістався останнього континенту. В Антарктиді захворіло 36 полярників

Автор фото, Чилійський антарктичний інститут Підпис до фото, Чилійська база "Генерал Бернардо О'Хіггінс" - одна з 13 чилійських баз в Антарктиці

Антарктику більше не можна вважати останнім регіоном, вільним від Covid-19.

Перше зараження коронавірусом на Антарктиді виявили на чилійській базі О'Хіггінс.

Вона порівняно недалеко від української станції "Академік Вернадський", утім даних про контакти чилійців з українцями не надходило.

Як вірус потрапив на "крижаний континент"

Вірус у понеділок виявили одразу в 36 полярників з Чилі.

За даними чилійських медіа, заразилися 10 технічних працівників експедиції, а також 26 військовослужбовців (попри заборону на військову діяльність у Антарктиді, військові можуть забезпечувати там роботу станцій а також транспортування).

Всіх їх евакуювали на континент до чилійського міста Пунта-Аренас, де вони перебувають у ізоляції.

Автор фото, Чилійський антарктичний інститут

Всі хворі почуваються добре, передає Guardian.

Також стало відомо про трьох хворих на Covid-19 у екіпажі судна, яке доправляло вантажі на базу.

Від чилійської влади тепер очікують пояснення, як саме носії коронавірусу змогли потрапити в Антарктику, попри всі карантинні заходи.

Зараз на станцію O'Higgins відправили нову команду, яка пройшла карантин і здала негативні тести.

Чилійська станція О'Хіггінс (Base General Bernardo O'Higgins) розташована на Антарктичному півострові - за 30 км від мису Прайм-Хед, найпівнічнішої точки Антарктиди.

Автор фото, Євгеній Прокопчук, 25-а українська експедиція Підпис до фото, Українська антарктична станція "Академік Вернадський". Там коронавірус не виявляли.

Крім того, за антарктичними мірками, база чилійців є одним із "сусідів" української станції "Академік Вернадський" - між ними близько 370 км.

За інформацією, на українській станції випадків зараження коронавірусом не виявлено.

Вплив на Антарктику

Антарктида весь 2020 рік залишалася "останнім континентом без коронавірусу". Заради цього навіть обмежили антарктичний туризм, а всі експедиції мали проходити жорсткий карантин.

Через це, наприклад, українська експедиція добиралася до "Академіка Вернадського" кілька місяців - найдовше в історії України.

Автор фото, Чилійський антарктичний інститут

"Виявлення випадків Covid-19 в Антарктиці вплине на багато галузей, від планування та логістики людей на континенті до рішень на найвищому рівні про їхнє повернення додому", - цитує австралійське видання ABC Ханну Нільсен з Університету Тасманії, яка вивчає вплив пандемії на антарктичний туризм.

"Віддаленість Антарктики посилює всі ризики для здоров'я. Тож доступ до Антарктиди можуть обмежити на тривалий період", - вважає вона.

Хвороба також може вплинути і на місцеву фауну.

"Поява Covid-19 у Антарктиці може мати наслідки і для місцевої дикої природи, адже є ризик передачі вірусу до інших видів", - попереджає вчена.