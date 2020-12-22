Мера Броварів побили та пограбували у власному будинку
Мера Броварів (Київська область) Ігоря Сапожка пограбували у його будинку у понеділок ввечері. Разом з ним була його дружина та 9-річний син.
Інцидент стався близько 21.30 в селі Гнідин Бориспільського району, про це повідомив у Facebook сам політик. Також цю інформацію підтвердили BBC News Україна в пресслужбі поліції Київської області.
"Група з п'ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час була моя сім'я - дружина та дев'ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв'язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли", - написав він.
Мер Сапожко відбувся синцями, госпіталізації не потребує, додали в поліції.
Зараз правоохоронці розшукують зловмисників - вивчають камери стеження та роблять подвірний обхід.
"Переконаний, що це не просто грабіж з метою заволодіти майном. Я сприймаю цей факт як політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою залякати та змусити мене зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів", - написав Сапожко.
Мер Києва Віталій Кличко також закликав правоохоронців оперативно розслідувати справу про напад.
"Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста", - підкреслив Клично.
Бровари без виборів
Ігор Сапожко вже 12 років очолює місто Бровари, він обирався на посаду від Партії регіонів, а потім як самовисуванець.
Останні місцеві вибори 2020 року у Броварах Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися.
Причина в порушеннях, які виявив суд. Якби результати виборів визнали, на них, ймовірно, переміг би Сапожко.
Перевибори в Броварах призначили на 17 січня 2021 року.