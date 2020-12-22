Мера Броварів побили та пограбували у власному будинку

Автор фото, УНІАН

Мера Броварів (Київська область) Ігоря Сапожка пограбували у його будинку у понеділок ввечері. Разом з ним була його дружина та 9-річний син.

Інцидент стався близько 21.30 в селі Гнідин Бориспільського району, про це повідомив у Facebook сам політик. Також цю інформацію підтвердили BBC News Україна в пресслужбі поліції Київської області.

"Група з п'ятьох озброєних чоловіків увірвалась в мій будинок, де в цей час була моя сім'я - дружина та дев'ятирічний син. Попри те, що всі заощадження, які були в домі, ми віддали одразу, злочинці зв'язали дитину та Марину і на їхніх очах почали мене бити. Після цього влаштували в будинку погром і швидко зникли", - написав він.

Мер Сапожко відбувся синцями, госпіталізації не потребує, додали в поліції.

Зараз правоохоронці розшукують зловмисників - вивчають камери стеження та роблять подвірний обхід.

"Переконаний, що це не просто грабіж з метою заволодіти майном. Я сприймаю цей факт як політичний тиск та розправу в чистому вигляді, з метою залякати та змусити мене зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів", - написав Сапожко.

Мер Києва Віталій Кличко також закликав правоохоронців оперативно розслідувати справу про напад.

"Правоохоронці мають встановити і те, чи були такі дії зловмисників спробою політичного тиску на Сапожка напередодні місцевих виборів у Броварах, де Ігор Сапожко балотується на посаду мера міста", - підкреслив Клично.

Бровари без виборів

Ігор Сапожко вже 12 років очолює місто Бровари, він обирався на посаду від Партії регіонів, а потім як самовисуванець.

Останні місцеві вибори 2020 року у Броварах Київський окружний адміністративний суд визнав такими, що не відбулися.

Причина в порушеннях, які виявив суд. Якби результати виборів визнали, на них, ймовірно, переміг би Сапожко.

Перевибори в Броварах призначили на 17 січня 2021 року.