Bellingcat "розслідує справу "вагнерівців" та готова взятись за злочини Майдану"

Група розслідувачів Bellingcat займається розслідуванням справи щодо нібито зриву масштабної операції українських спецслужб із затримання так званих "вагнерівців".

Про це в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман повідомив один з розслідувачів групи Крісто Грозєв.

Саме Bellingcat у співпраці з іншими виданнями нещодавно зробила сенсаційне розслідування про причетність до замаху на російського опозиціонера Олексія Навального російських спецслужб.

"Зараз працюємо над одним документальним фільмом, а не лише розслідуванням з приводу дуже цікавої історії, яку зробила українська розвідка, - розповів він. - Ми побачили, як хороша частина вашої військової розвідки разом з хорошою частиною СБУ придумали план, як обдурити, розіграти ГРУ, ФСБ (російські спецслужби ред.) та вагнерівців".

На його думку, саме метод українських спецслужб використав Навальний, коли в телефонній розмові змусив ймовірного ФСБ-шника зізнатись у злочині проти політика.

Автор фото, БЕЛАРУСЬ 24 Підпис до фото, "Вагнерівців" затримали наприкінці липня у Білорусі, там їх звинуватили у підготовці провокацій на виборах

"Це все було продумано геніально", - заявив Грозєв, зазначивши, що був здивований, коли українська влада публічно заявила, що не має відношення до цієї операції.

"Я ніколи не бачив ситуацію, щоб був хороший проєкт, який зробив з російських спецслужб посміховисько, клоунів, а потім держава відмовилася від цього виграшу. Це було дуже дивно", - підкреслив розслідувач.

Також журналістка спитала, чи взявся б Bellingcat за розслідування вбивств на Майдані під час протестів 2014 року, адже імена винних досі невідомі.

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У відповідь Грозєв зазначив, що для цього потрібна допомога українських журналістів, щоб швидше розібратись в структурі ухвалення рішень в силових структурах України.

"Краще, щоб хтось нам допомагав, але так, ми готові цим зайнятись", - заявив журналіст.

Справа "вагнерівців"

Наприкінці липня в Білорусі затримали понад тридцять членів російської приватної військової компанії Вагнера. 14 серпня їх видали Росії.

За кілька днів журналіст Юрій Бутусов у соцмережах повідомив, що насправді поява "вагнерівців" у Білорусі була частиною масштабної спецоперації українських спецслужб.

Начебто українська розвідка та СБУ виманила воєнних злочинців, які брали участь в бойових діях на Донбасі, аби затримати їх у Києві під час перельоту до Стамбула.

Але, за його інформацією, як тільки спецслужби доповіли про операцію в Офіс президента, справу спершу поставили на паузу, а потім раптово чоловіків затримала білоруська влада.

Бутусов звинуватив оточення президента в зриві операції та навіть в зливі інформації російським спецслужбам.

Українська влада ці звинувачення категорично заперечила, наполягаючи, що Україна взагалі не має відношення до появи "вагнерівців" в Білорусі.

Саму історію про начебто геніальну спецоперацію голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав "детективною історією, вигаданою від самого початку і до кінця".