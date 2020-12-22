У Канаді знайшли "ідеальну" мумію вовченяти. Виявилось, що їй десятки тисяч років

Автор фото, GOVERNMENT OF YUKON VIA EUREKALERT!

На півночі Канади знайшли мумію вовченяти, яка практично ідеально збереглася. Після досліджень вчені виявили, що знахідці щонайменше 56 тис. років.

Тіло тварини зберігалося у вічній мерзлоті, доки його не знайшов шахтар з міста Доусон у 2016 році.

За словами вчених, у вовченяти вціліла шкіра, шерсть та зуби, тож це "найкраще збережена мумія вовка з усіх відомих".

"Вона вціліла фактично на 100% - бракує лише її очей", - сказала професор Джулі Мічен, палеонтолог та професор анатомії з університету Де-Мойн в Айові, повідомляє видання EurekAlert!.

Використовуючи різноманітні методики, команда змогла визначити багато аспектів життя дитинчати - від її віку та харчування до ймовірної причини смерті.

Результати дослідження, опубліковані в журналі Current Biology у понеділок, показують, що дитинча та її мати їли "водні ресурси", зокрема, рибу.

Автор фото, GOVERNMENT OF YUKON VIA EUREKALERT!

Вік тварини визначили, порівнявши її ДНК з ДНК вовка та дослідивши її зубну емаль.

Завдяки рентгену також виявили вік, у якому вовченя померло - йому було близько шести-восьми тижнів.

Відповідно до дослідження, знахідка дуже цінна, оскільки мумії великих ссавців - велика рідкість.

"Ми вважаємо, що вона була в своєму барлозі і миттєво загинула від того, що барліг обвалився", - повідомила професор Мічен.

"Наші дані показали, що вона не голодувала і їй було близько 7 тижнів, коли вона померла, тому почуваємось дещо краще, знаючи, що бідна дівчинка не страждала занадто довго".