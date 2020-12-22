Чоловік врятував збите мотоциклом слоненя - зробив непрямий масаж серця

Автор фото, Reuters

У Таїланді чоловік зміг реанімувати слоненя, зробивши йому непрямий масаж серця.

Інцидент стався у провінції Чантхабурі: кілька слонів переходили дорогу, коли одного з них збив мотоцикліст.

Водія відкинуло на кілька метрів, слоненя залишилося лежати прямо посеред дороги.

На місці випадково опинився місцевий рятувальник Мана Срівате. Поки інші очевидці ДТП намагалися допомогти мотоциклісту, він кинувся допомагати тварині і став робити йому непрямий масаж серця.

Приблизно через 10 хвилин слоненя почало рухатися і змогло підвестися.

Автор фото, Reuters

У розмові з агентством Reuters чоловік розповів, що працює рятувальником уже 26 років, але за цей час йому ніколи не доводилося рятувати слонів.

За його словами, він погано уявляв собі анатомію цих тварин, тому почав робити непрямий масаж серця, спираючись на відео, яке він бачив в інтернеті, та на анатомію людини.

"Коли слоненя почало рухатися, я ледь не заплакав", - каже рятувальник.

Тварину згодом відвезли на обстеження ветеринарів, а після того, як впевнилися, що з ним усе гаразд, повернули на місце ДТП.

Туди за ним незабаром повернулися інші слони, які почули, як дитинча кличе їх.

З мотоциклістом, який збив слоненя, також усе гаразд - серйозних травм він не отримав.