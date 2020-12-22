Вірус-мутант. Чи варто його боятися. Теленовини BBC

У випуску:

  • Новий штам коронавірусу: як він поширюється і чи більш небезпечний за інші різновиди.
  • Вакцина за один рік: як вченим вдалося так швидко знайти препарат для щеплення і протестувати його на десятках тисяч волонтерів.
  • Спецоперація у Неаполі: як в Італії знищили небачену досі партію амфетаміну.
  • Обличчя протестів: як у Білорусі відому модель відправили до слідчого ізолятора, а рекламу з її зображенням заклеїли.

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