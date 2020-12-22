Вірус-мутант. Чи варто його боятися. Теленовини BBC
У випуску:
- Новий штам коронавірусу: як він поширюється і чи більш небезпечний за інші різновиди.
- Вакцина за один рік: як вченим вдалося так швидко знайти препарат для щеплення і протестувати його на десятках тисяч волонтерів.
- Спецоперація у Неаполі: як в Італії знищили небачену досі партію амфетаміну.
- Обличчя протестів: як у Білорусі відому модель відправили до слідчого ізолятора, а рекламу з її зображенням заклеїли.
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