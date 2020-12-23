У Франції розстріляли жандармів

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48-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейським у невеличкому селищі Сен-Жюст у французькому департаменті Пюї-де-Дом у центральній частині країни.

За останніми даними, загинули троє жандармів, ще один поранений, повідомляє місцеве телебачення.

Це сталося у ніч на середу.

Як повідомляє телеканал BFM, поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство і намагалися врятувати жінку, яка сховалася на даху будинку.

Коли вони підійшли до будівлі, чоловік почав стріляти.

У результаті троє жандармів загинули, одного доправили у лікарню.

Як уточнює агентство Франс-прес з посиланням на регіональну прокуратуру, спочатку чоловік застрелив одного жандарма, після чого підпалив будинок.

Коли підійшло підкріплення, стрілок знову відкрив вогонь і вбив ще двох.

Стали відомі імена загиблих: Арно Мавель, 21 рік, Сіріл Морель, 45 років та Ремі Дюпуі, 37 років.

Четвертий жандарм отримав поранення в ногу, його життю нічого не загрожує.

Згодом мер Сен-Жюста Франсуа Шатар розповів виданню Le Figaro, що будинок повністю згорів й поліція намагається встановити, чи підозрюваний був при цьому у будівлі, чи йому вдалося втекти.

Тож доля стрілка невідома.

Жінку, яку він брав у заручники, звільнили.

На місці подій працюють елітний тактичний підрозділ поліції та пожежники.