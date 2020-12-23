Пінгвіни, що обіймаються. Яка історія у цього переможного знімка

Автор фото, TOBIAS BAUMGAERTNER

Знімок пінгвінів, які "втішають" одне одного в Австралії, став переможцем премії Океанографічного журналу Ocean Photograph Awards.

Його зробив німецький фотограф Тобіас Баумгартнер у Мельбурні.

Місцеві розповіли йому, що пінгвіни нещодавно втратили своїх партнерів, тепер їх часто бачать удвох - виглядає, ніби вони підтримують одне одного.

Місцевість під назвою Пірс святої Кільди у Мельбурні є домівкою для колонії у понад 1 400 пінгвінів.

Ці "пінгвіни-феї", малі пінгвіни - найменший вид цих нелітаючих птахів. Їхній середній зріст лише 33 см.

За мельбурнською колонією спостерігають волонтери.

"До мене підійшов волонтер і розповів, що біла - це старша леді, яка втратила свого партнера, і, схоже, це ж сталося з молодшим самцем ліворуч", - написав Баумгартнер у Instagram.

"З того часу вони регулярно зустрічалися, підтримували одне одного та стояли разом й спостерігали за вогнями міста", - відзначив фотограф.

Щоб відзняти саме те фото, йому довелося провести біля колонії три ночі.

Зробити знімок було непросто, адже фотограф не міг використовувати спалах, а самі крихітні пінгвіни постійно рухалися та вичищали один одного.

"Але мені пощастило зловити один з найгарніших моментів", - додав він.