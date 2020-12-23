Черга на кілометр. Як у Харкові прощаються з Кернесом

У середу в Харкові тисячі людей прощаються з мером Геннадієм Кернесом, про смерть якого оголосили 17 грудня.

Як передає позаштатна кореспондентка BBC News Україна з Харкова, вже близько 5:00 поліція у місті перекрила частину центральних вулиць.

Геннадія Кернеса спочатку відспівали у великому Благовіщенському соборі.

Потім труну з його тілом поставили у холі Національного театру опери та балету, де попрощатися з багаторічним мером Харкова могли всі охочі.

Черга перед театром розтягнулася майже на кілометр.

Серед людей, з якими спілкувалася BВС News Україна, були звичайні харків'яни, працівники комунальних організацій, люди з міської ради.

Багато хто прийшов з квітами.

Організатори церемонії контролюють, щоб люди заходили у масках.

Якщо хтось прийшов без маски, то її видають на вході. Так само там є антиспетики.

Серед відомих гостей, яких помітили: мер Києва Віталій Кличко, колишній депутат та голова Харківської ОДА Михайло Добкін з братом Дмитром, один з лідерів "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, товариш Кернеса Павло Фукс, ексдепутат Євген Мураєв, а також секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який зараз якраз виконує функції міського голови.

Підпис до фото, Вадим Новинський, Євген Мураєв, Ігор Терехов, Павло Фукс

Як передає одеський сайт "Думская", до Харкова приїхав також мер Одеси Геннадій Труханов, який колись планував створити спільну політсилу з Кернесом.

Автор фото, dumskaya.net Підпис до фото, Серед тих, хто приїхав попрощатися, Віталій Кличко та Геннадій Труханов

Біля оперного театру чергують десятки правоохоронців.

Геннадій Кернес помер від ускладнень на тлі коронавірусної хвороби.

Перед цим його втретє переобрали на посаду харківського міського голови, хоча через свій стан він не брав участі у виборчій кампанії та не складав присягу особисто.