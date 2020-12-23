Росія хоче ув'язнити Марківа довічно. Що йому закидають тепер

Автор фото, МВС

Слідчий комітет Росії вважає, що український нацгвардієць Віталій Марків "спровокував артилерійський удар", внаслідок якого у 2014 році під Слов'янськом загинули італієць та росіянин.

Тому Росія оголосила українця в міжнародний розшук та хоче засудити його довічно.

У листопаді італійський суд повністю виправдав Віталія Марківа у аналогічній справі.

"Стріляв сам і координував артилерію"

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Російські слідчі вважають, що у травні 2014 року Марків "у злочинній змові" зі своїми командирами скоординував артилерійський удар по трьох іноземних журналістах: росіянину Міронову, італійському фотокореспонденту Андреа Роккеллі та французскому журналісту Вільяму Рогуелону.

Більше того, у СКР стверджують, що нацгвардієць особисто стріляв по них, щоб вони сховались і не могли піти зі згаданого району.

"У результаті спровокованого Марковим артилерійського удару Миронов і Роккеллі, які не брали участі у воєнному протистоянні, загинули, а Рогуелон отримав поранення", - відзначають російські слідчі.

На основі свідчень неназваних людей вони висунули українцю обвинувачення, за яке передабчене довічне ув'язнення.

У СКР додали, що оголосили Віталія Марківа у міжнародний розшук.

Що кажуть в Україні

Автор фото, МВС

Віталій Марків має громадянство України та Італії. У травні 2014 року він справді воював під Слов'янськом.

Утім, як стверджує його захист, тоді у Нацгвардії не було мінометів, від яких загинули журналісти.

Крім того, українська сторона наполягає на тому, що іноземні журналісти (які перебували у Слов'янську без української акредитації) могли загинути від обстрілів проросійських формувань.

Речник українського МВС Артем Шевченко також заперечує і нові звинувачення від Росії, зокрема про те, що Марків начебто сам стріляв з автомата.

"Свідки розповідають, що зафіксовано експертно і закріплено слідчим шляхом Нацполіцією України, що постріли зі стрілецької зброї здійснювалися з близької відстані 100-200 м, що відповідає місцю розташування саме бойовиків біля залізничного переїзду, а не наших солдат сил АТО, які були на горі Карачун за понад 1700 м", - написав Артем Шевченко.

"А коли журналісти із таксистом Кошманом і свідком Толстим сховалися на дні рову, схоже, саме терористи Гіркіна їх і накрили прицільно мінами у схованці бо ж бачили, куди ті побігли", - додає речник МВС.

Водночас через міжнародний розшук Віталій Марків не зможе зараз залишати Україну.

"Хоча МВС України і не дозволить використовувати для політично мотивованого переслідування механізми Інтерпол, все одно Віталію доведеться не виїжджати поки що за кордон", - попередив Артем Шевченко.

Сам Віталій Марків обвинувачення з боку Росії не коментує.

В Італії його спочатку затримали, а потім засудили до 24 років в'язниці.

Однак пізніше суд повністю виправдав українця. Він повернувся на батьківщину і висловив бажання продовжити службу в Нацгвардії.

За ґратами Віталій Марків провів більше трьох років.