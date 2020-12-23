Apple могла купити Tesla, але Тім Кук проґавив цю можливість - Ілон Маск

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ілон Маск - один із найбагатших людей у світі

Генеральний директор Apple Тім Кук відмовився від перемовин про купівлю Tesla під час її "найтемніших часів" у 2017 році.

Про це на своїй сторінці в Twitter розповів засновник Tesla Ілон Маск.

Тоді Tesla оцінювалася в 60 мільярдів доларів. Тепер же її ринкова вартість виросла у 10 разів.

Маск сказав, що планував обговорити можливий продаж Tesla Apple, оскільки компанія мала фінансові труднощі під час створення електромобіля Model 3.

Під час тієї фінансової кризи підприємець-мільярдер сказав своїм працівникам, що його фабрика переживає часи "виробничого пекла".

В ті дні він спав на даху фабрики, намагаючись усунути проблеми у виробництві, розповів Маск у Twitter.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Тім Кук змінив Стіва Джобса на посту лідера Apple у 2011 році

Попри величезну кількість проблем, Tesla вижила та повідомила про квартальний прибуток.

Цього тижня Tesla стала однією з найдорожчих компаній і приєдналася до індексу S&P 500.

Власні амбіції

Apple має власні амбіції щодо створення електромобіля.

Вона винайняла низку колишніх керівників Tesla, а також співпрацює з компаніями, що спеціалізуються на технологіях самостійного водіння.

Повідомлення про те, що Apple працює над створенням автомобіля без водія, схоже, спонукали Маска розповісти в Twitter про свої переговори з Куком в 2017 році.

"Він відмовився від зустрічі", - відповів Маск у Twitter на припущення, що Apple планує до 2024 року випустити легковий автомобіль з власною технологією батарей.

З початку 2017 року акції Apple і Tesla різко зросли.

Tesla за цей час показала кращий результат: її ринкова капіталізація збільшилась приблизно на 1400%, але компанія, як і раніше, коштує менше третини ринкової вартості Apple.