Для касирів, медиків і прибиральниць: Франція прискорила видачу громадянства через Covid-19

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Франція прискорила видачу громадянства для іммігрантів, які опинилися "на передовій" боротьби з коронавірусом.

За прискореною процедурою французькі паспорти вже отримали 74 людини, майже 700 перебувають на фінальній стадії цього процесу.

Загалом заявки на прискорену натуралізацію встигли подати понад 2 800 людей.

Претендувати на цю процедуру можуть, зокрема, медики, працівники магазинів та прибиральниці.

Передбачається, що успішний претендент має бути інтегрованим у французьке суспільство та прожити в країні не менше двох років - замість п'яти, як в усіх інших випадках.

"Працівники медичної сфери, прибиральниці, спеціалісти з догляду за дітьми, касири: усі вони довели свою відданість народу, і тепер настала черга республіки зробити крок їм назустріч", - заявили в міністерстві внутрішніх справ.

Медики та працівники сфери послуг, як вважається, піддаються вищому ризику підхопити коронавірус.

Франція наразі перебуває у топ-10 країнах за кількістю виявлених випадків Covid-19: тут зафіксували понад 2,5 мільйони захворілих. Майже 62 тисячі пацієнтів померли.

Ініціативу з прискореного надання громадянства французька влада вперше анонсувала ще у вересні.

У країні мешкає понад 6,4 мільйона мігрантів - передусім із країн, які раніше були французькими колоніями. Процедура отримання громадянства для них зазвичай є непростою та довготривалою.

Це не перший випадок, коли Франція прискорює видачу громадянства мігрантам за певні заслуги.

Приміром, у 2018 році французький паспорт отримав Мамуду Гассамі, який врятував 4-річну дитину, що ледь не випала з балкону.