У Michelin "вибачилися, що віднесли борщ до російської кухні"

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Представники гастрогіду Michelin вибачилися за те, що віднесли борщ до російської національної кухні. Про це розповіли в посольстві України у Франції.

Там кажуть, що самостійно зв'язалися із компанією і отримали від її керівників вибачення.

"Розмова була конструктивною. Від керівництва компанії отримали вибачення за "гастрономічну необачність з неочікувано політичною конотацією", - розповіли в посольстві.

І додали, що первинну версію статті Michelin, в якій ішлося про "емблематичні національні перші страви російської кухні - борщ та рассольнік", вже виправили на фразу "на кулінарній сцені в Росії пропонують овочеві та пряні страви, які цінують гурмани, зокрема, рассольнік, а також борщ у його можливих формах та варіаціях".

Окрім того, під час розмови з представниками компанії посольство домовилось почати роботу над мішленівським гастрогідом по київських ресторанах.

"У Groupe Michelin з ентузіазмом сприйняли цю ідею, а особливо, запрошення завітати до України і скуштувати автентичного українського борщу. Щоб зняти всі питання. Борщ наш!" - йдеться в заяві посольства.

Що сталося?

Michelin - це найбільш відомий та впливовий ресторанний рейтинг, який укладають вже понад 100 років. Заклади на основі відгуків анонімних ресторанних критиків отримують оцінку - від однієї до трьох мішленівських зірок.

Поява тих чи інших ресторанів в мішленівському рейтингу зазвичай різко підвищує його престижність та популярність.

Кілька днів тому Michelin оприлюднив пресреліз, в якому анонсував, що його представники прибули до Москви, аби оцінити місцеві ресторани і вперше включити їх до рейтингу.

У статті йшлося про російську кухню, до якої з-поміж іншого віднесли й борщ.

Це викликало різко негативно реакцію з боку значної кількості українських інтернет-користувачів. Чимало з них залишили коментарі на фейсбук-сторінці Michelin.

"Ганьба вам. Борщ - Український. Як ви можете відносити його до російської їжі? Це непрофесійно. Ви не знаєте, про що говорите. Українці чекають на вашу заяву із вибаченнями", - написала користувачка Ольга Середняк.

"Негайно припиніть називати борщ російським. Це українська кухня", - обрується інший користувач, Дмитро Трут.

Аналогічних коментарів на сторінці Michelin - зараз чимало.

Пізніше представники гастрогіду відповіли коментаторам, що не претендують на визначення походження тих чи інших страв.

"У Москві борщ у всіх його різновидах - звідки б він не походив - все ж є улюбленою стравою гурманів і в багатьох ресторанах вважається фірмовим пунктом меню", - пояснили в компанії у відповідь на критику.

Війна за борщ

Національна приналежність борщу регулярно стає приводом для суперечок в соцмережах.

Минулого року, приміром, офіційний акаунт МЗС Росії поширив пост, в якому було йшлося: "Вічна класика, #борщ - одна з найвідоміших і найулюбленіших російських #страв і символ національної кухні".

Це так само викликало бурхливу реакцію з боку українських користувачів - Росію тоді звинувачували у привласненні кулінарного спадку України.

Детальніше про суперечки щодо приналежності борщу можна почитати тут.