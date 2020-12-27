У Помпеях знайшли давньоримський "фастфуд-бар"

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Малюнки на цьому прилавку збереглися протягом майже двох тисячоліть

Прилавок "швидкого харчування" із давньоримського міста Помпеї, зруйнованого внаслідок виверження вулкана майже 2000 років тому, мають відкрити для відвідувачів наступного року.

З такого прилавку, відомого як термополій, продавали гарячу їжу та напої жителям міста.

Прилавок з яскравими фресками та теракотовими глечиками відкрили у 2019 році, а показали цієї суботи.

Місто Помпеї знищило виверження вулкана Везувій у 79 р. н. е.

Виверження покрило Помпеї товстим шаром попелу, завдяки чому місто добре збереглося і стало багатим джерелом для археологів.

Вважають, що малюнки з прилавка зображують їжу, яку пропонували клієнтам, зокрема курку та качку.

У глеках та інших контейнерах також виявили сліди свинини, риби, равликів та яловичини.

Автор фото, Reuters

Директор археологічного парку Помпей Массімо Оссана заявив агентству Reuters, що відкриття було "надзвичайним".

"Ми вперше викопали цілий термополій", - сказав він.

Археологічний комплекс, який знаходиться у 23 км на південний схід від Неаполя, наразі закритий через пандемію коронавірусу, але його сподіваються знову відкрити до Великодня.

Приблизно третина стародавнього міста ще не розкопана, тому продовжують з'являтися нові знахідки.

Минулого місяця археологи виявили останки двох чоловіків - ймовірно, багатого чоловіка та його раба - убитих під час виверження.