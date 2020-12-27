Економіка Китаю випередить США до 2028 року. Все через ковід

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Китай у 2028 році, на п'ять років раніше, ніж передбачали, пережене Америку і стане провідною економікою світу. Про це йдеться у звіті Центру економічних і ділових досліджень (CEBR), що базується у Британії.

Цьому, на думку аналітиків, сприяють ефективні дії китайської влади щодо боротьби з пандемією.

Вони також відзначають, що до 2030 року за економічними показниками на третє місце в світі вийде Індія.

Свою таблицю економічного рейтингу світових держав CEBR щороку публікує 26 грудня.

Попри те, що Китай першим потрапив під удар Covid-19, епідемію там вдалося взяти під контроль завдяки швидким і жорстким заходам, тому китайцям не знадобилися додаткові локдауни, які паралізували Європу і завдали важкого удару по її економіці.

В результаті Китай цього року уник економічного спаду і навіть зафіксував зростання у 2%.

На цьому тлі американська економіка перенесла значно важчі потрясіння, епідеміологічні показники там виявилися одними з найгірших у світі.

Економічні збитки частково компенсували монетарною політикою і величезними податковими пільгами, проте через політичні розбіжності близько 14 млн американців у новому році можуть залишитися без допомоги з безробіття.

"Економічне змагання і боротьба із застосуванням м'якої сили між КНР і США давно вже були основною рисою глобальної економіки, - йдеться у звіті CEBR, - проте пандемія Covid-19 і її економічні наслідки явно схилили чашу терезів на користь Китаю".

Звіт прогнозує, що після різкого пожвавлення у 2021 році у зв'язку з завершенням пандемії американська економіка у 2022-24 роках буде зростати на 1,9%, а потім зростання сповільниться до 1,6%.

А ось економіка Китаю покаже щорічне зростання у 5,7% аж до 2025 року, і лише після цього трохи сповільниться до 4,5% у 2026-2030 роках.

Частка Китаю у світовій економіці вже підскочила з 3,6% в 2000 році до 17,8% у цьому, і якщо вірити авторам звіту, до 2023 року Китай потрапить до економік з високим доходом.

Втім, середній китаєць у фінансовому плані як і раніше буде значно біднішим за середнього американця, якщо врахувати, що населення країни в 4 рази більше, ніж у США.

Інші прогнози:

Економіка Британії після брекзиту зростатиме на 4% щороку з 2021 по 2025 і на 1,8% щороку з 2026 по 2030 (після скорочення у 2020 році)

Індія обігнала Британію як п'яту за величиною економіку в 2019 році, але знову поступилася їй через вплив пандемії. До 2024 року така ситуація не зміниться, зазначає CEBR

Економіка Індії випередить Німеччину в 2027 році та Японію у 2030 році