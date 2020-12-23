У Британії виявили ще одну агресивну мутацію Covid-19

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У Британії зафіксували ще одну агресивну мутацію коронавірусу.

"Цей вірус ще більш заразний і, судячи з усього, мутував ще більше", - заявив очільник міністерства охорони здоров'я Метт Генкок.

Він не розкрив деталей щодо цього різновиду коронавірусу, але зазначив, що привезений він із Південної Африки.

Наразі у Великій Британії зафіксували два зараження цією мутацією - обидва пацієнти прибули з ПАР.

Через це влада вже запровадила обмеження на поїздки до цієї країни, а також відправляє на карантин усіх, хто звідти прибуває.

У Британії тим часом через поширення коронавірусу посилюють локдаун, запроваджений раніше через виявлення іншої мутації коронавірусу, яка, за попередніми даними, на 70% заразніша за інші.

Саме із новим штамом пов'язують зростання захворюваності у Великій Британії в останні тижні.

Хоча фахівці радять не панікувати й говорять про те, що ця мутація не є більш смертоносною і не спричиняє важчого протікання хвороби, влада все ж вирішила вжити превентивних заходів.

Зокрема відмовитися від карантинних послаблень на Різдво, які планувалися раніше.

"З тими даними, які є у нас про новий варіант вірусу, і знанням про потенційні ризики, з важким серцем змушений сказати вам, що Різдво не буде таким, як планувалося", - заявляв прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Посилення обмежень зачепило близько 16 мільйонів людей, зокрема жителів Лондона, який потрапив під обмеження четвертого - найжорсткішого - рівня.

За словами міністра охорони здоров'я, з 26 грудня цей рівень обмежень запровадять ще у кількох районах Англії.