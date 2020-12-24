Справа Татарова: НАБУ звинуватило Венедіктову в безпрецедентному втручанні

Автор фото, Unian

НАБУ звинуватило Офіс Генерального прокурора у "безпрецедентному в історії України втручанні в розслідування", яке стосується заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

Що сталося?

Сьогодні о 12.30 Вищий антикорупційний суд України мав обрати Татарову, якого підозрюють в хабарництві, запобіжний захід.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд дати дозвіл на затримання Татарова із можливістю виходу під заставу в розмірі 10 мільйонів гривень.

Проте суду, як тепер уже зрозуміло, не відбудеться, оскільки напередодні Офіс генпрокурора передав розслідування справи від НАБУ до СБУ. Це унеможливлює обрання запобіжного заходу Татарову.

"Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42", - кажуть в Нацбюро розслідувань.

Там додають, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

"Таким чином Офіс Генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України", - пояснюють в НАБУ.

Сам Татаров свою провину заперечує, а звинувачення на свою адресу називає сфальсифікованими.

На його думку, уся справа є помстою з боку очільника НАБУ Артема Ситника: "Це визнаний винним судом в корупції функціонер і державний злочинець, який зводить особисті рахунки", - заявив Татаров.

Напередодні судового засідання він також запевнив, що його в жодному разі не арештують.

"Не буде і не може бути ніякого арешту за повністю сфальсифікованим кримінальним провадженням, де немає жодного факту чи доказу", - написав Татаров у своєму телеграм-каналі.

На початку грудня НАБУ вже звинувачувало генпрокурора Ірину Венедіктову у зриві затримання Татарова: там заявляли, що вона нібито "таємно, за відсутності будь-яких правових підстав" змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні. Через це вручення підозри Татарову затягнулося на 17 днів.

Що це за справа

18 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ оголосили Татарову про підозру за статтею про хабарництво, яка передбачає від 4 до 8 років ув'язнення.

Слідство вважає, що Татаров, може бути причетним до гучної справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії представниками одного зі столичних забудовників, "УкрБуду".

Розслідування з'ясувало, що у 2000-х роках Головне управління військ МВС та "Укрбуд" уклали угоду про зведення на території колишньої військової частини житлового комплексу із паркінгами та нежитловими приміщеннями.

За цю земельну ділянку Нацгвардії мали віддати 50 квартир і 30 паркомісць на Печерську.

Автор фото, Unian

Проте у 2016-2017 роках були укладені додаткові угоди, згідно з якими Нацгвардія відмовляється від квартир у центрі міста, і натомість отримує 65 квартир в будинку на околиці Києва.

Вартість цих квартир, як з'ясувало слідство, на понад 81 мільйон гривень менша за ту, в яку оцінювали квартири, які Нацгвардія мала отримати за початковими домовленостями.

Татаров, який, за даними українських ЗМІ, свого часу працював в "Укрбуді", міг домовитися про написання потрібної для фірми експертизи, яка нібито й дозволила привласнити кошти Нацгвардії.

Сам Татаров свою провину заперечує і неодноразово називав звинувачення сфальсифікованими та такими, що не мають під собою жодних доказів.

У справі, окрім нього, також фігурують зокрема екснардеп та ексдиректор "Укрбуду" Максим Микитась та ексочільник Нацгвардії Юрій Аллеров.