Трамп на прощання помилував голову свого штабу і піарника Януковича Манафорта

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Президент США Дональд Трамп, який програв вибори, помилував двох осіб, засуджених у рамках розслідування російського втручання у вибори президента США 2016 року.

Це колишній голова його передвиборчого штабу Пол Манафорт і Роджер Стоун, який переписувався з засновником Wikileaks Джуліаном Ассанжем незадовго до оприлюднення зламаного листування демократів.

У 2019 році Пола Манафорта засудили до 7,5 років за цілу низку банківських шахрайств, а також за ухилення від сплати податків та змову. З травня перебував під домашнім арештом через епідемію коронавірусу у федеральних в'язницях.

Пан Манафорт працював з четвертим президентом України Віктором Януковичем щонайменше з 2005 по 2014 роки. За словами експертів, Манафорт працював в Україні вже після втечі пана Януковича.

На виборах 2014 року він консультував створений на руїнах Партії регіонів "Опозиційний блок".

Останні помилування

Також Дональд Трамп, який залишає свою посаду 20 січня, остаточно помилував свого давнього друга Роджера Стоуна, якому ще влітку пом'якшив покарання.

Таким чином Стоун, якого засудили за неправдиві свідчення Конгресу, уникнув в'язниці. Тепер він звільнений і від інших наслідків судимості, наприклад, зможе голосувати на виборах і засідати як присяжний.

Усього у середу Дональд Трамп помилував 26 осіб і пом'якшив покарання ще трьом.

Серед помилуваних і батько його зятя і радника Джареда Кушнера - девелопер Чарльз Кушнер. У 2004 році його засудили за обман Федеральної виборчої комісії, ухиляння від сплати податків і тиск на свідків.

Він оформляв пожертви у виборчі фонди як свої витрати. Чарльз Кушнер визнав провину і відсидів два роки у в'язниці.

Автор фото, REUTERS, GETTY IMAGES Підпис до фото, Роджер Стоун, Пол Манафорт та Чарльз Кушнер

Напередодні Трамп помилував двох другорядних засуджених в рамках розслідування, що проводилося спеціальним прокурором Робертом Мюллером — Джорджа Пападопулоса і Алекса ван дер Зваана. Обидва у 2017-18 роках визнали, що давали неправдиві свідчення слідчим ФБР і відбули короткі терміни тюремного ув'язнення, але помилування зняло з них судимість.

Справа Манафорта

Хоча розслідування спеціального прокурора Роберта Мюллера так і не знайшло доказів змови між Трампом чи його оточенням і Росією, з 2016 року Пола Манафорта підозрювали в тому, що він був найбільш ймовірним зв'язковим між Трампом і Москвою.

Політтехнолог-республіканець консультував Віктора Януковича, а також, за визнанням обох сторін, надавав російському олігархові Олегу Дерипасці консультаційні послуги з інвестування.

Помічником у Манафорта довгий час працював росіянин Костянтин Килимник, якого американські спецслужби вважали агентом російської розвідки. Навіть під час передвиборчої кампанії 2016 року Манафорт зустрічався з Килимник і передавав йому дані закритих соцопитувань передвиборчого штабу Трампа.

Подяка за помилування

У заяві Білого дому, написаній з характерними для Трампа висловами, зазначено, що обвинувальний вирок Манафорту заснований на "фальшивці про російську змову".

Помилування Стоуна "допоможе виправити несправедливість, якої він зазнав у руках слідчих Мюллера", йдеться у цій же заяві.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пол Манафорт біля Іванки Трамп, доньки президента США

Пол Манафорт через своїх адвокатів висловив глибоку вдячність Дональду Трампу. "Пане президенте, моя сім'я і я смиренно дякуємо вам за президентське помилування, яке ви мені дарували. Словами не передати нашу вдячність", - йдеться у заяві Пола Манафорта.

Роджер Стоун подякував Трампу за те, що той "повністю стер кримінальну судимість, яку навісили на нього на показовому процесі в радянському стилі за політично вмотивованими звинуваченнями".

Дональд Трамп відступив від багатьох традицій американської політики. Зокрема, він досі не визнав свою поразку на президентських виборах.

Водночас помилування в кінці терміну — явище далеко не нове. Багато президентів до нього робили так само. Експерти очікують, що Трамп може помилувати ще багатьох людей зі свого оточення.