Померла одна з найвідоміших моделей 90-х. Чим відома Стелла Теннант

Автор фото, Getty Images

У віці 50 років померла відома шотландська модель Стелла Теннант. Про смерть повідомила її сім'я.

"З великим сумом ми повідомляємо про раптову смерть Стелли Теннант 22 грудня 2020 року. Стелла була прекрасною жінкою, яка надихала нас усіх", - йдеться в заяві родичів моделі.

Причини раптової смерті не повідомляють. У поліції уточнили, що в обставинах смерті Теннант, що настала через п'ять днів після її ювілею, немає нічого підозрілого.

Автор фото, Getty Images

Модель стала популярною на початку 1990-х років, з'являючись у фотосесіях на сторінках Vogue і Harper's Bazaar.

Вона була учаницею модних показів Versace та Александра Маккуїна і рекламних кампаніях брендів Calvin Klein, Жана-Поля Готьє і Burberry.

Теннант брала участь у закритті Олімпіади 2012 року в Лондоні разом з іншими британськими моделями, серед яких були Кейт Мосс і Наомі Кемпбелл.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Теннант (зліва) з Кейт Мосс (у центрі) і Наомі Кемпбелл на церемонії закриття Олімпіади 2012 року в Лондоні

У модному домі Versace висловили співчуття через смерть моделі. Вони назвали Стеллу Теннант багаторічною музою Джанні Версаче і другом сім'ї.

Теннант, аристократка з андрогінною зовнішністю, була онукою 11-го герцога Девонширського Ендрю Кевендіша та герцогині Дебори Кевендіш, у дівоцтві Мітфорд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Своєю популярністю Теннант багато в чому завдячувала свій андрогінній зовнішності

До того як стати моделлю, Теннант вчилася у Вінчестерській школі мистецтв і була початківцем-скульптором. Як вона сама зізнавалася, скульптура була її першим коханням.

У модельний бізнес вона прийшла після того, як її помітив фотограф Vogue Стівен Майзель. Але спочатку вона не мала певності, чи хоче робити кар'єру моделі.

"Я не знала, чи хочу я, щоб на мене дивилися як на річ, — згадувала вона у 2016 році в інтерв'ю Evening Standard. - Мені здавалося, що ця індустрія — величезний і дуже неглибокий світ. Я сумнівалася, чи подобається мені, як це все виглядає".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пік популярності Теннант припав на другу половину 90-х рр. На фото — колекція Pret-a-Porter весна-літо 1997

Однак Теннант все ж вирішила спробувати. У 90-х вона говорила, що зараз чудовий час, щоб почати модельну кар'єру.

Наприкінці 1990-х років модельєр Карл Лагерфельд зробив Теннант обличчям бренду Chanel, зазначивши її схожість з його засновницею, Коко Шанель.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 1996 рік: Теннант (праворуч) з Карлом Лагерфельдом і моделями Наомі Кемпбелл, Клаудією Шиффер і Кейт Мосс

За межами подіуму Теннант займалася громадськими кампаніями за скорочення енергоспоживання та зменшення впливу швидкої моди на екологію.

"Ми ще не скоро змінимо свої звички, але я думаю, це крок у правильному напрямку", - говорила Теннант про свою роботу в торішньому інтерв'ю Guardian.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стелла Теннант на показі весняно-літньої колекції Valentino, 2020 рік

У тому ж інтерв'ю вона сказала, що носить одяг, що залишився у неї з 1990-х років, а за рік купує приблизно по п'ять нових речей.

"У моєму віці, я думаю, нормально втрачати інтерес до споживацтва і любов до шопінгу, — сказала вона в тому ж інтерв'ю. - Усім нам треба трохи більше думати".

Автор фото, Getty Images

Теннант пішла з моди в 1998 році через першу вагітність, але потім час від часу поверталася для участі в окремих проєктах.

У 1999 році вона вийшла заміж за французького фотографа Давида Лазне. Весільна церемонія відбулася у невеликій церкві недалеко від кордону Англії і Шотландії.

У подружжя було четверо дітей.