Скільки українських бійців загинуло за другий рік Зеленського

Автор фото, Оперативне командування "Південь"

З початку 2020 року у бойових діях на Донбасі загинуло майже пів сотні українських військових. Про це йдеться у відповіді Генштабу ЗСУ на запит BBC News Україна.

Водночас там відзначають суттєве зменшення бойових втрат з початком "повного і всеосяжного припинення вогню" 27 липня.

Бойові втрати

У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ").

Четверо з них загинули вже під час перемир'я.

Поранених за рік ("бойові санітарні втрати ЗСУ"), за даними Генштабу станом на 13 грудня, було 332 бійці.

З них за час перемир'я - 15.

З 13 грудня на Донбасі поранили ще трьох українських військових.

Таким чином кількість всіх поранених у боях військовослужбовців у 2020 році зросла до 335. А поранених за час перемир'я - до 18.

Автор фото, Оперативне командування "Південь"

"Найгарячішими" ділянками фронту залишаються позиції на півдні ("Маріупольський напрямок"), а також ділянки під Авдіївкою, Попасною та Торецьком.

"З введенням у дію режиму припинення вогню інтенсивність обстрілів зменшилася, що вплинуло на зниження втрат серед особового складу ЗСУ", - відзначають у Генштабі.

Небойові втрати

У Генштабі також повідомили про небойові втрати армії за рік.

"Кількість небойових втрат військовослужбовців ЗСУ за період проведення бойових дій під час ООС за 2020 рік становить 70 осіб, з них з 27 липня - 15 осіб", - йдеться у відповіді Генштабу.

До небойових втрат належать смерті військових від хвороб, нещасних випадків, самогубств та інших причин.

Також до небойових втрат треба віднести загибель одного бійця 14-ї механізованої бригади, який 14 грудня зник зі свого підрозділу, а за кілька днів його тіло повернула так звана "Народна міліція ЛНР" зі слідами численних травм.

Втрати супротивника

Кількість втрат так званих "армійських корпусів ДНР і ЛНР", у яких, за твердженням української влади, воюють також кадрові російські офіцери (Кремль це заперечує), невідома.

Командування цих формувань оприлюднює ці дані лише епізодично.

Наприклад, 23 грудня так звана "Народна міліція ЛНР" заявила про загибель від обстрілів двох своїх бійців.

Військові оглядачі вважають втрати формувань "ДНР" і "ЛНР" співмірними або трохи вищими з втратами української армії на Донбасі.