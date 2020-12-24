Пацієнт з Covid-19 вбив кисневим балоном сусіда по палаті

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У Каліфорнії пацієнт з Covid-19 вбив свого літнього сусіда по палаті через молитви.

Інцидент стався минулого тижня. Як повідомляє поліція, 37-річний Джессі Мартінес розлютився, коли його 82-річний сусід, що лежав на ліжку поруч, почав молитися.

Мартінес нібито схопив кисневий балон і вдарив ним літнього пацієнта. Той помер наступного дня.

Зловмиснику висунули обвинувачення у вбивстві та злочині на ґрунті ненависті.

Правоохоронці кажуть, що до госпіталізації чоловіки не були знайомі, вони лікувалися від коронавірусу у двомісній палаті в лікарні Antelope Valley Hospital в Ланкастері на півдні Каліфорнії.

"Підозрюваний засмутився, коли жертва почала молитися. Потім він вдарив кисневим балоном, - йдеться у заяві поліції Лос-Анджелеса. - 37-річного Мартінеса заарештували та звинуватили у вбивстві, злочині на ґрунті ненависті та жорстокому поводженні з людьми похилого віку".

З початку пандемії у Каліфорнії кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 2 мільйони, повідомляє університет Джонса Гопкінса.

В лікарнях не вистачає персоналу, і штат просить залучити додатково 3 тисячі медичних працівників з Австралії й Тайваню.

Держсекретар охорони здоров'я Каліфорнії доктор Марк Галі заявив, що "до кінця грудня-початку січня" в цілих районах штату не вистачатиме ліжок навіть в додаткових лікувальних центрах.

На початку грудня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у штаті домашню ізоляцію та закриття другорядних підприємств.