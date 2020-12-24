Судді Вовку на святі вручили повістку до суду. Він її викинув і тікав

Автор фото, Павло Вовк / Facebook

Детективи Національного антикорупційного бюро вручили повістку до суду голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку. Він її одразу ж викинув.

Як кажуть у НАБУ, пан Вовк уже понад три місяці ігнорує свій обов'язок як підозрюваного з'явитися до слідчого судді.

Ще у жовтні правоохоронці скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання Вовку запобіжного заходу. Проте судові засідання щоразу зривалися через неявку підозрюваного.

Після цього детективи стали надсилати повістки за місцем роботи судді. Але і це не допомогло. Апарат суду повідомив НАБУ про неможливість вручення повісток "у зв'язку із відмовою особи від їх отримання".

Цього разу детективам вдалося спіймати Вовка під час святкування, організованого колишнім депутатом та президентом одного із українських юридичних вишів. На цьому заході Вовк був присутній як гість.

Судячи з відео, яке виклало Нацбюро розслідувань, отримувати повістку суддя Вовк знову не забажав. На оприлюднених кадрах видно, як суддя тікає від детективів - по снігу й без верхнього одягу - в напрямку автівки.

Детективам, які кажуть йому про необхідність з'явитися на суді, він каже "не заважайте", "нічим не можу вам допомогти" і "до побачення".

В останній момент, коли Вовк вже сідає до автівки, детективи кладуть повістку в салон, але суддя одразу ж її викидає.

Попри це, НАБУ вважає факт особистого вручення повістки таким, що відбувся. А отже, суддя Вовк має з'явитися до суду.

"НАБУ та САП чекають підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права", - кажуть в Нацбюро.

"Така абсурдна ситуація, коли голова суду систематично ігнорує виклики до іншого суду, склалася через неможливість затримати голову ОАСК з огляду на його недоторканність та імунітет, які використовуються не для забезпечення правосуддя, а для ухилення від кримінальної відповідальності".

Що за справа?

Суддів Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, звинувачують у створенні злочинної організації, яка ухвалювала судові рішення у власних інтересах, а також політичних еліт та бізнес кіл.

Злочинна організація, за версією НАБУ, мала на меті захопити державну владу шляхом контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Автор фото, Facebook / OACK.640

За версією слідства, судді ухвалювали замовні рішення у власних або чужих інтересах.

Для цього ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим "надшвидким" їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

"Відбувається системне втручання в розгляд справ судами зі сторони в першу чергу керівництва цього суду, але і в діяльність інших органів державної влади, що, за нашою оцінкою, фактично становить загрозу національній безпеці", - заявляв минулого року керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

У самому суді всі звинувачення неодноразово відкидали й говорили про тиск на суд з боку правоохоронців.

Що це за суд?

Окружний адмінсуд давно має суперечливу репутацію через низку резонансних рішень.

Минулого року, приміром, ОАСК за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Її в суді назвали "безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями чинного на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку".

Автор фото, НАБУ

Також Окружний адмінсуд торік заблокував перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка, за рішенням Верховної Ради, мала внести у свою назву зв'язок з Росією.

Серед інших резонансних вердиктів ОАСК - визнання незаконним рішення Київради про перейменування проспектів Московського і Ватутіна на проспекти Бандери і Шухевича відповідно; заборона Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я; скасування заборони на показ в Україні серіалу "Свати"; поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної служби та низка інших.

Голова ОАСК Павло Вовк незабаром після торішніх обшуків з боку НАБУ склав із себе повноваження, але на початку 2020-го знову відновився на посаді.