У Португалії мисливці влаштували масове вбивство лісових тварин

Автор фото, PA Media

Португальська влада висловила обурення вбивством понад 500 оленів та диких кабанів у мисливській зоні в центрі країни.

Міністр охорони навколишнього середовища Жоао Фернандес заявив, що вбивство, яке, ймовірно, вчинили 16 іспанських мисливців було "мерзенним екологічним злочином", за який їх слід притягнути до відповідальності.

Фотографії вбитих тварин поширювали у соціальних мережах.

Полювання на окремих тварин в цій зоні дозволено, але після цього полювання більшість місцевої популяції загинула.

Вбивство, як повідомляється, сталося на території туристичної мисливської зони Торребела, приблизно в 40 км від столиці Португалії Лісабона 17 та 18 грудня.

Мисливські угіддя мають площу понад 1100 га. Повідомляється, що ця територія була огородженою, тож ці 540 тварин не мали можливості врятуватися від своїх вбивць.

У вівторок Міністерство охорони навколишнього середовища Португалії заявило, що таке масове вбивство тварин "не має нічого спільного з мисливством, яке розуміють як можливість підтримувати біорізноманіття та екосистему".