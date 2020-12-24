Кажани і секретна лабораторія. Які таємниці коронавірусу хочуть розкрити. Теленовини ВВС

У випуску:

  • ВООЗ планує відправити до китайського міста Ухань дослідників, щоби з'ясувати походження коронавірусу.
  • Пол Манафорт та інші друзі Трампа. Кого президент США помилував під кінець своєї каденції.
  • Британія та ЄС домовились про відносини після Брекзиту. Але через новий штам коронавірусу на кордоні стоять черги вантажівок.
  • Пише суржиком, а виграв премію Книга року ВВС. Інтерв'ю з письменником і ветераном Сергієм Сергійовичем Сайгоном.

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