Легендарне ранчо Майкла Джексона продали. Але набагато дешевше, ніж хотіли

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Ранчо "Неверленд" покійної поп-зірки Майкла Джексона продали мільярдерові-інвестору за чверть його початкової ціни.

Маєток у Лос-Олівос, що в Каліфорнії, придбав Рон Беркл, колишній друг Джексона. Про це повідомив речник пана Беркла.

Він заплатив за "Неверленд" 22 мільйони доларів, повідомила Wall Street Journal, пославшись на відкриті дані, а також на трьох людей, знайомих з угодою.

Цю територію, площею 1100 гектарів, вперше виставили на продаж за суму 100 мільйонів доларів у 2015 році.

Відтоді Неверленд, розташований на північ від міста Санта-Барбара, то з'являється на ринку, то зникав. Минулого року за нього вже хотіли меншу ціну - 31 мільйон доларів.

Джексон заплатив за Неверленд близько 19,5 мільйона доларів. Свій маєток він назвав на честь вигаданого острова, на якому діти ніколи не дорослішають, з казкових повістей Дж. М. Баррі про Пітера Пена.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Майкл Джексон придбав маєток у 1987 році

Придбавши маєток у 1987 році, на піку своєї слави, Майкл Джексон зробив із нього власний дім.

Він перетворив ранчо на розважальний комплекс, побудувавши на території зоопарк та атракціони, де регулярно розважав дітей та їхні сім'ї.

У 1990-х і 2000-х "Неверленд" став центром розслідувань за звинуваченнями співака у сексуальному насильстві над дітьми.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джексон перетворив ранчо на атракціон для дітей

Сам Джексон заперечував звинувачення прокуратури Санта-Барбари в тому, що він використовував Неверленд, аби залицятися до хлопчиків.

У 2005 році Джексона судили і виправдали від звинувачень про знущання з 13-річного хлопчика на ранчо.

Відтоді Джексон так і не повернувся до Неверленду.

Чотири роки по тому, у червні 2009 року, він помер у іншому будинку в Лос-Анджелесі. У нього зупинилося серце через передозування ліками.

Після своєї смерті Джексон знову став об'єктом сексуальних звинувачень, зокрема в документальному фільмі "Залишаючи Неверленд", який вийшов у 2019 році.

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Після смерті Джексона "Неверленд" перейменували на ранчо Sycamore Valley і суттєво реконструювали.

Покупець, 68-річний Рон Беркл, є співзасновником та керуючим партнером приватної інвестиційної фірми Yucaipa Companies. За даними американського журналу Forbes, станом на 24 грудня 2020 року його власний капітал оцінювався у 1,4 млрд доларів.