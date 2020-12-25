Степанов мусить запезпечити Україну вакциною від коронавірусу вже у січні - Зеленський

Автор фото, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов має завдання, аби Україна отримала вакцину він коронавірусу "наприкінці січня, в крайньому разі в лютому".

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Фокус".

У такий спосіб він відповів на питання, чи вважає він чинного міністра ефективним на своїй посаді.

"Ні, я не можу так сказати. Результат ми з вами побачимо в лютому і березні наступного року. Я поставив йому завдання: ми повинні отримати вакцину наприкінці січня, в крайньому випадку в лютому" , - відповів Зеленський.

Втім, за дуже оптимістичними прогнозами чиновників, перші партії вакцини можуть надійти до України набагато пізніше, ніж у січні, - орієнтовно навесні або на початку літа 2021 року.

Щеплення від коронавірусу, тим часом, вже почали зокрема США, Канада, Велика Британія. До того ж, масова вакцинація починається у деяких країнах Латинської Америки - Мексиці, Чилі та Коста-Риці.

Україна ж тільки веде переговори про закупівлю вакцин з виробниками.

"Найміцніший з усіх, хто був"

Необхідність якнайшвидше вакцинувати українців Зеленський назвав найскладнішим завданням пана Степанова.

"Вважаю, це буде найскладніший виклик для міністра Степанова. Тому що ми не входимо до переліку пріоритетних країн, які найближчим часом отримають вакцину. І ось тут виявляється - міністр чи не міністр", - сказав він.

"Бо якщо твоя країна не входить до списку тих, кому і так нададуть вакцину, і так все буде нормально, і так будуть великі доплати лікарям, ти повинен зробити все, щоб ми опинилися в цьому списку. Це і є перевірка", - додав він.

Крім того, на думку президента, Максим Степанов, на адресу якого лунає багато критики з огляду на стратегію України в боротьбі з коронавірусом, є "найміцнішим з усіх", хто перед тим обіймав цю посаду.

"Він найміцніший з усіх, хто був. Це точно. Він намагається", - сказав Зеленський.

Як вакцинуватимуть українців

Раніше посадовці прогнозували прибуття перших партій вакцини в Україну навесні або на початку літа 2021 року.

8 млн доз вакцин мають привезти в рамках програми COVAX - глобальної ініціативи, яка допомагає чесно розподіляти вакцини у світі.

Першими прищепити від коронавірусу мають людей з груп ризику - медиків, поліцію, людей з хронічними захворюваннями.

Втім, щоб вакцинувати всіх 21 млн людей з груп ризику, Україні не вистачить вакцини, яку вона має отримати в рамках допомоги від COVAX.

Решті українцям треба розраховувати або на вакцини, які напряму у виробників закуплять фармацевтичні кампанії і привезуть до аптек та приватних клінік, або чекати, поки вакцину купить держава за бюджетні гроші.