У Франції виявили перший випадок мутованого коронавірусу

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Міністерство охорони здоров'я Франції підтвердило перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Covid-19 в країні. Про появу нового, більш заразного штаму раніше попереджала влада Британії.

За даними відомства, інфікований є громадянином Франції з міста Тур, він повернувся з Лондона 19 грудня. Чоловік переносить хворобу безсимптомно та перебуває на самоізоляції, додали у французькому міністерстві охорони здоров'я.

Хворобу підтвердили після того, як тест на коронавірус, який чоловік здав 21 грудня, дав позитивний результат.

За даними моніторингового сервісу Nextstrain, інфікування новим штамом коронавірусу також зафіксували в Данії, Австралії та в Нідерландах.

Що відомо про новий штам коронавірусу

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Cвіт не оговтався від старого штаму коронавірусу, як занепокоєння викликає поява нового.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01.

За інформацією британського міністерства охорони здоров'я, його виявили на південному сході Англії ще в вересні, він на 70% більш заразний, ніж інші різновиди Covid-19. Однак поки немає свідчень того, що VUI-202012/01 більш смертоносний.

Відомо, що новий штам вірусу поширюється надзвичайно швидко - якщо в листопаді він був причиною 28% всіх випадків зараження коронавірусом у Лондоні, то в грудні ця цифра досягла вже 60%.

Минулого тижня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив жорсткий локдаун у Лондоні й на південному сході Англії, скасувавши різдвяні послаблення.

За словами Бориса Джонсона, новий штам може бути набагато небезпечнішим за вже відомий вченим варіант.

Науковці досліджують, як швидко він поширюється і чи пов'язано це з самим штамом, чи з комбінації різних факторів.

Багато країн світу оголосили про припинення авіасполучення з Британією.