До і після операцій. Хакери хочуть викласти фото клієнтів пластичних хірургів

Джо Тайді

Кореспондент з питань кібербезпеки

Автор фото, Getty Images

Хакери викрали дані британської мережі клінік пластичної хірургії The Hospital Group і погрожують викласти в інтернет фото пацієнтів до і після операцій та іншу конфіденційну інформацію, якщо компанія не заплатить викуп.

Факт злому підтвердила сама The Hospital Group, послугами якої користуються зірки та публічні люди.

Серед них - вокалістка Atomic Kitten Керрі Катона, акторка Тіна Мелоун та зірка реаліті-шоу Джоі Ессекс.

Мережа звернулася до британського Управління комісара з інформації (Information Commissioner's Office).

Повідомляють, що за атакою стоїть група хакерів, відома як REvil.

У своїй заяві у darknet вона заявила, що отримала доступ до архіву розміром 900 гігабайтів, й "інтимні фото клієнтів" виявились "не зовсім приємним видовищем".

Загалом від рук хакерів постраджали 11 клінік The Hospital Group, що спеціалізуються на схудненні, збільшенні грудей, корекції сосків та носа.

Усіх пацієнтів клінік вже поінформували про атаку.

The Hospital Group запевняє, що зловмисники змогли зламати доступ лише до бази фото, але не до даних платіжних карт.

Однак деяких пацієнтів непокоїть те, що інформація про операції, яку вони приховували навіть від рідних, тепер стане загальнодоступною.

"Я отримала електронний лист від The Hospital Group, в якому повідомляли про "інцидент із захистом даних", але там не було нічого про злам бази даних, - розповіла ВВС Саймон Гейлс, одна з клієнток клініки, яка зробила операцію зі зменшення грудей. - Мене це дуже непокоїть, оскільки я не розповідала про операцію, і навіть деякі з моїх друзів та колег не знають про це. Тому я не хочу, щоб фото потрапили у відкритий доступ".

Так звані "програми-шантажисти" (Ransomware) - одна з найпоширеніших форм кібератак.

Зазвичай хакери отримують доступ до комп'ютерної мережі та/або шифрують файли чи блокують доступ користувачів до своїх систем, доки не отримають викуп.

Правоохоронці радять не платити викуп за фото, оскільки це не гарантує збереження конфіденційності та підживлює злочинну діяльність.

За оцінками компанії з кібербезпеки Emsisoft, ця форма шантажу принесла кіберзлочинцям 25 мільярдів доларів у 2020 році.

REvil, також відома як Sodinokibi, - одна з найвідоміших груп кіберздирників. Серед її жертв - британська компанія з обміну валюти Travelex та юридична фірма Grubman Shire Meiselas & Sacks.

У вересні The Hospital Group повідомила, що з 2019 року кількість запитів на операції в їхній мережі збільшилась на 25%.

Це пов'язано з тим, що на карантині багато людей набрали зайву вагу і вирішили схуднути за допомогою хірургів, пояснив генеральний директор компанії Тоні Веверка в інтерв'ю ITV News Tonight.