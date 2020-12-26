ЄС починає вакцинацію та обіцяє вакцини для деяких сусідів. Але не України

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У неділю Євросоюз планує розпочати вакцинацію у всіх країнах, які входять до його складу. Вакцини вже доправили до всіх країн-членів, а також обіцяють доставити їх до держав Європейської економічної зони.

Це у суботу анонсувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Для 450 млн людей

"Вакцина буде доступна по всьому Євросоюзу", - заявила пані фон дер Ляєн у своєму відеозверненні.

"Це зворушливий момент та історія успіху Європейського Союзу. Дуже скоро у нас буде більше вакцин, коли буде доведена їхня безпека та ефективність", - додала єврочиновниця.

За її словами, вакцинами забезпечать все населення ЄС - 450 млн людей.

Урсула фон дер Ляєн також пообіцяла забезпечити вакцинами "сусідів по Європейській економічній зоні". Туди входять Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

"Вакцинація допоможе нам поступово повернутися до нормального життя. Коли буде вакциновано достатньо людей, ми знову зможемо подорожувати, зустрічатися з сім'єю та друзями. Та відзначати свята, за якими всі ми скучили", - додала лідер Єврокомісії.

"Але до того всі ми повинні маємо залишатися обережними. Треба захищати себе і тих, кого ми любимо, від вірусу", - нагадала вона.

Коли очікують в Україні

Автор фото, Офіс президента

Коли вакцина з'явиться в Україні невідомо.

Президент Володимир Зеленський у недавньому інтерв'ю журналу "Фокус" розповів, що дав завдання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову, щоб Україна отримала вакцину він коронавірусу "наприкінці січня, в крайньому разі в лютому".

Але за оптимістичними прогнозами чиновників, перші партії вакцини можуть надійти до України набагато пізніше - навесні або на початку літа 2021 року.

Водночас президент Зеленський пообіцяв не блокувати комерційний продаж вакцин, якщо хтось захоче зайти з ними на український ринок.

"Ми не будемо блокувати платну вакцинацію. Це неправильно. Потрібно відкривати ринок", - розповів глава держави.