Авто зависло над прірвою, один з пасажирів зірвався
У Житомирській області машина вилетіла з дороги та зависла над прірвою. Водій та один з пасажирів змогли вибратися з авто, але інша людина, яка була у салоні, зірвалася.
Все сталося близько 3:00 ночі суботи в селі Верлок неподалік Радомишля, повідомляє ДСНС Житомирщини.
Легковик ВАЗ зіткнувся з огорожею мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.
На фото видно, що дах машини серйозно ушкоджений.
17-річний пасажир машини при цьому вилетів з машини і впав під міст з висоти сім метрів.
Хлопцю вдалося вціліти, медики підняли його на ношах та відправили у лікарню.
Про характер травм не повідомляється.
За даними поліції, водію також 17 років.
Він не впорався з керуванням, наїхав на колесовідбійник, після чого машина зіткнулася з бетонною огорожею та вилетіла на перила мосту, де і зупинилася.
Правоохоронці розбираються, що саме стало причиною аварії.
Про алкоголь у повідомленні не уточнюють.
Поліція нагадує водіям, що дозволена швидкість руху у населених пунктах - 50 км на годину.