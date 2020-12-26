Авто зависло над прірвою, один з пасажирів зірвався

Автор фото, Поліція Житомирщини

У Житомирській області машина вилетіла з дороги та зависла над прірвою. Водій та один з пасажирів змогли вибратися з авто, але інша людина, яка була у салоні, зірвалася.

Все сталося близько 3:00 ночі суботи в селі Верлок неподалік Радомишля, повідомляє ДСНС Житомирщини.

Легковик ВАЗ зіткнувся з огорожею мосту, перекинувся на дах та завис над прірвою.

На фото видно, що дах машини серйозно ушкоджений.

Автор фото, ДСНС Житомирщини

17-річний пасажир машини при цьому вилетів з машини і впав під міст з висоти сім метрів.

Хлопцю вдалося вціліти, медики підняли його на ношах та відправили у лікарню.

Про характер травм не повідомляється.

Автор фото, Поліція Житомирщини

За даними поліції, водію також 17 років.

Він не впорався з керуванням, наїхав на колесовідбійник, після чого машина зіткнулася з бетонною огорожею та вилетіла на перила мосту, де і зупинилася.

Правоохоронці розбираються, що саме стало причиною аварії.

Про алкоголь у повідомленні не уточнюють.