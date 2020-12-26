Як три країни п'ять днів рятували австралійського полярника в Антарктиді

Автор фото, POLAR RESEARCH INSTITUTE OF CHINA

Учасника австралійської антарктичної експедиції екстрено евакуювали через стан здоров'я - на це знадобилося п'ять днів та зусилля трьох країн: Австралії, США та Китаю. А до операції були залучені криголам, гелікоптер та літаки.

Водночас цей випадок став прикладом взаємодії різних країн в Антарктиці заради порятунку людського життя.

Що саме стало причиною невідкладної евакуації австралійця невідомо - його медичний стан у Австралійській антарктичній службі не розкривають.

Автор фото, AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION Підпис до фото, Для евакуації створили спеціальну злітно-посадкову смугу на кризі

Уточнюють лише, що мова не йде про коронавірус - нещодавно Covid-19 дістався Антарктиди, хворобу виявили на чилійській станції.

Полярника потрібно було евакуювати з головної автралійської станції Дейвіс, що знаходиться на східному узбережжі "льодового континенту" у вільній від криги місцевості (так званій "антарктичній оазі") під назвою Вестфолд Хіллз.

Як відзначають у Австралійськійській антарктичній службі, всій рятувальній операції пощастило, що неподалік проходив китайський криголам MV Xue Long 2.

Він вислав свої палубні гелікоптери, щоб доправити команду австралійців на 40 км углиб континенту, де можна було б зробити злітно-посадкову смугу для літака на лижних шасі.

У цей час американський літак Basler (спеціально модифікований для дальніх перельотів у суворих умовах літак Basler BT-67) пролетів 2,2 тис. км з американської станції Мак-Мердо до аеродрому Вілкінс у районі іншої австралійської бази Кейсі, щоб забрати австралійського доктора.

Потім цей же борт дістався створеної злітно-посадкової полоси біля бази Дейвіс, де забрав пацієнта, та знову повернувся на аеродром Вілкінс.

Звідти вже більшим австралійським літаком Airbus A319 хворого полярника доправили у місто Хобарт на Тасманії - якраз на католицький Святвечір.

У Австралійській антарктичній програмі відзначають, що міжнародна співпраця стала ключовою для порятунку пацієнта, адже у австралійців зараз немає малих літаків з лижним шасі, які могли б сідати в Антарктиді (їх забрали через карантин).

"Антарктика справді єднає нації, які допомагають одна одній у таких операціях", - відзначив керівник Австралійської антарктичної служби Кім Елліс.

"Ми дуже вдячні китайській та американській антарктичній службам за те, що вони змогли зміни свої оперативні плани, щоб прийти нам на допомогу", - додав Кім Елліс.

Як рятували українця

Автор фото, УКРАЇНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО У ЧИЛІ

У 2018 році схожа ситуація сталася на українській станції "Академік Вернадський".

Тоді довелося в умовах антарктичної зими екстрено евакуювати біолога через гострий апендицит з ускладненнями. Лікар станції не ризикнув робити операцію в умовах станції - надто небезпечно.

Тоді на допомогу прийшли американці та чилійці.

До станції підійшов американський криголам (інше судно просто не дісталося б), який забрав біолога та відправив його на чилійську базу "Фрей" на острові Кінг-Джордж - найближчий до "Академіка Вернадського" аеродром.

Для розуміння відстаней в Антарктиці - тільки цей перехід тривав добу.

На "Фрей" за українським полярником в умовах негоди прислали військово-транспортний літак "Геркулес" з чилійським медперсоналом на борту.

"Ми ще похвилювалися, адже була дуже несприятлива погода й існувала ймовірність, що літаки не зможуть там приземлятися. Але все ж військово-повітряні сили Чилі погодилися виконати рейс у складних умовах", - розповідав керівник українського антарктичного центру Євген Дикий.

Цей літак доставив українця у найближче місто - порт Пунта-Аренас на півдні Чилі, де його успішно прооперували.

Пізніше він повернувся в Україну.