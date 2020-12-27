ЄС починає вакцинацію від Covid-19. А що Україна?

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ЄС починає масову кампанію з вакцинації від Covid-19, яку топчиновники називають "зворушливим моментом єднання".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в суботу, 26 грудня, що вакцину компаній Pfizer-BioNTech доставили до усіх, 27 країн-членів ЄС.

Деякі країни почали щеплення ще в суботу, заявляючи, що не хочуть втрачати жодного дня.

З початку пандемії, у ЄС від коронавірусу померли 335 тисяч людей, захворіли понад 14 мільйонів. Наразі жорсткий карантин введено майже у всіх країнах ЄС.

Кампанія з вакцинації починається на фоні поширення нового штаму коронавірусу. Його зафіксували вже у кількох країнах ЄС, Канаді та Японії. Це розповсюдження почалося з Великої Британії.

Масова кампанія з вакцинації має початися у найближчі години. У ЄС живе 446 млн людей. ЄС домовився про постачання понад двох мільярдів доз вакцин від кількох фармацевтичних компаній.

Німецько-американська вакцина Pfizer-BioNTech нещодавно отримала схвалення Європейської агенції з лікарських засобів та Європейської комісії.

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Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан назвав початок вакцинації щасливою різдвяною звісткою.

У цей момент вантажівки з першими вакцинами їдуть по всій Європі, по всій Німеччині. Нові поставки погнуться після завтра. Ця вакцина - це вирішальний спосіб подолати пандемію. Це можливість повернути наше життя назад.

Перші щеплення вже відбулися в Угорщині, Німеччині та Словаччині.

Влада Італії закликала людей йти на вакцинацію, щоб отримати назад свою свободу і мати можливість знову обійматися.

Тим часом, за даними Європолу, шахраї вже почали пропонувати "вакцину від коронавірусу" онлайн. Фальшиві препарати при цьому можуть бути небезпечними для здоров'я. Про це директорка Європолу Катрін де Болль заявила 27 грудня в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke.

А що Україна?

Україна лише веде переговори про закупівлю з виробниками потенційних і вже дозволених у ЄС вакцин. Де, ми у цих переговорах, на скільки доз вакцин можна розраховувати, невідомо. За вакцинами від Covid-19 у світі величезна черга. Багато країн укладали попередні угоди з виробниками ще задовго до схвалення вакцин.

Крім того, Київ очікує отримати вакцини як допомогу у рамках ініціативи COVAX - глобального альянсу, який допомагає справедливо розподіляти вакцини у світі.

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Спочатку Україні обіцяли 8 млн доз, яких має вистачити для вакцинації 4 млн людей. Наразі, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Україні вже пообіцяли 16 млн доз вакцин. Їх має вистачити для вакцинації 8 млн людей.

Влада неодноразово заявляла, що у першу чергу вакцинуватися мають люди з груп ризику - медики, літні люди з хронічними хворобами, поліція, військові, освітяни. Проте таких людей в Україні близько 21 млн. Тобто, навіть за умови поставки 16 млн доз вакцин від COVAX, цього вистачить менш ніж для половини людей з груп ризику.

Решта українців, не з груп ризику, за прогнозами чиновників, зможуть отримати щеплення не раніше весни 2022 року.

В Україні на коронавірус захворіли понад мільйон людей, померли майже 18 тисяч.

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов має завдання, аби Україна отримала вакцину він коронавірусу "наприкінці січня, в крайньому разі в лютому". Максим Степанов сказав, що перші дози вакцин можуть надійти у першому кварталі 2021 року.

Вакцини від коронавірусу мають зберігатися за наднизьких температур. У МОЗ кажуть, що нині Україна має можливість зберігати близько 1 млн доз вакцин за таких температур.

Як розповідали ВВС News Україна у Центрі громадського здоров'я, в Україні є холодильники, щоб зберігати майже 12 млн доз вакцин при температурі +2°- +8°.

У разі, якщо буде потрібне зберігання при -80°- 60°, то в Україні такі холодильники є лише для 67 тисяч доз вакцин.