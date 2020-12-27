На Одещині згорів будинок. Підозрюють гірлянду
В ніч на 27 грудня через новорічну гірлянду згорів житловий будинок в Овідіопольському районі на Одещині. Про це повідомили у ДСНС.
Пожежа виникла серед ночі. Загасити її змогли лише за кілька годин.
Повністю згорів одноповерховий житловий будинок площею 100 кв. м.
Люди не постраждали.
Рятувальники припускають, що причина пожежі - коротке замикання електропроводки новорічної гірлянди.
У ДСНС кажуть, що у період новорічних та Різдвяних свят значно зростає кількість пожеж і травм через салюти, піротехніку та електрогірлянди низької якості.
Рятувальники просять з цими речами бути дуже обережними.
1 січня 2020 року через такі речі в Україні сталося 11 пожеж.
Як приклад, рятувальники розповіли історію, як у минулу новорічну ніч мешканець Житомира серйозно травмувався через запалений феєрверк, коли той не спрацював.
Чоловік пішов перевірити причину і коли зазирнув до коробки, салют вибухнув. У результаті: реанімація з важкими травмами обличчя.
У ДСНС розповіли кілька правил безпеки на свята:
- Ялинку необхідно ставити лише на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі, а також були на безпечній відстані від електроприладів.
- На ялинку не можна ставити свічки, бенгальські вогні та прикрашати її легкозаймистими матеріалами.
- Краще купувати лише сертифіковану піротехніку, перевіривши упаковку на відсутність дефектів.
В ДСНС нагадують про війну на Донбасі і радять утриматися від салютів та хлопавок у новорічну ніч з поваги до людей, які брали участь у бойових діях.