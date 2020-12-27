На Одещині згорів будинок. Підозрюють гірлянду

Автор фото, od.dsns.gov.ua Підпис до фото, Будинок згорів повністю

В ніч на 27 грудня через новорічну гірлянду згорів житловий будинок в Овідіопольському районі на Одещині. Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа виникла серед ночі. Загасити її змогли лише за кілька годин.

Повністю згорів одноповерховий житловий будинок площею 100 кв. м.

Люди не постраждали.

Рятувальники припускають, що причина пожежі - коротке замикання електропроводки новорічної гірлянди.

У ДСНС кажуть, що у період новорічних та Різдвяних свят значно зростає кількість пожеж і травм через салюти, піротехніку та електрогірлянди низької якості.

Рятувальники просять з цими речами бути дуже обережними.

1 січня 2020 року через такі речі в Україні сталося 11 пожеж.

Як приклад, рятувальники розповіли історію, як у минулу новорічну ніч мешканець Житомира серйозно травмувався через запалений феєрверк, коли той не спрацював.

Чоловік пішов перевірити причину і коли зазирнув до коробки, салют вибухнув. У результаті: реанімація з важкими травмами обличчя.

У ДСНС розповіли кілька правил безпеки на свята:

Ялинку необхідно ставити лише на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися до стін і стелі, а також були на безпечній відстані від електроприладів.

На ялинку не можна ставити свічки, бенгальські вогні та прикрашати її легкозаймистими матеріалами.

Краще купувати лише сертифіковану піротехніку, перевіривши упаковку на відсутність дефектів.

В ДСНС нагадують про війну на Донбасі і радять утриматися від салютів та хлопавок у новорічну ніч з поваги до людей, які брали участь у бойових діях.