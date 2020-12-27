Подарунок бойовиків. ЗМІ про про шлях ікони з Донбасу на Балкани

Автор фото, klix.ba Підпис до фото, Фото ікони та печатки з сайту klix.ba

Українська ікона з Луганська потрапила на Балкани через сербських добровольців, які співпрацювали з проросійськими бойовиками.

Про це розповів Драган Савіч, колишній президент Асоціації ветеранів Республіки Сербська.

Він дав інтерв'ю депутату від опозиційної Сербської демократичної партії (СДП) Небойше Вукановичу.

Історія про ікону виринула після того, як співпрезидент Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував її міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову.

Як виявилося, ця ікона може бути з України. А саме з непідконтрольного українській владі Луганська.

Міністерство культури України заявило, що ікона могла належати Україні, бо про це свідчать зображені на ній печатки.

Посольство України направило спеціальну ноту владі БіГ.

На фоні скандалу політичні опоненти Додіка у БіГ почали вимагати його відставки, а його політична сила стверджує, що цю ікону не викрадали.

Влада Росії повернула ікону до Боснії і Герцеговини.

Шлях ікони

Ікону на Балкани привіз Душко Вукотич, нинішній голова організації ветеранів Республіки Сербської, розповів пан Савіч, який колись очолював цю асоціацію.

Він стверджує, що пан Вукотич подарував її співпрезиденту Боснії і Герцеговини Мілораду Додіку 29 травня 2018 року.

"Вукотич привіз ікону з Донбасу через Росію та Белград", - сказав Савич, додавши, що він не знає, чи були у Вукотича будь-які супровідні папери, як це зазвичай буває за таких обставин.

Що робив Вукотич на Донбасі? Як пишуть балканські ЗМІ, очільник сербських ветеранів поїхав на Донбас у 2018 році в якості голови Асоціації ветеранів Армії РС для участі у засіданні організації «Спадкоємці Перемоги». Ця організація активно працює в анексованому Криму та на Донбасі.

Нібито під час цього візиту представники влади Луганська та Донецька передали ікону Вукотичу.

Сам Душко Вукотич не підтвердив, і не спростував звинувачення про перевезення ікони з Луганська. Він заявив балканським ЗМІ, що це розслідування має вести Інтерпол.

Після скандалу з Лавровим в офісі Додіка заявляли, що ікона останні 15 років належала родині з Баня-Луки.

Тим часом ікону вже передали посольству БіГ у Москві, після чого її привезли у Сараєво. Кабінет Додіка оголосив, що зараз ікона зберігається в сейфі.

Раніше журналісти боснійського сайту Istraga припускали, що до такого дарунку міг бути причетним російський бізнесмен і любитель ікон Костянтин Малофеєв.