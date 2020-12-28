Найстарша поштарка Британії йде на пенсію. Вона працювала 80 років

Підпис до фото, Кей Вайт каже, що секрет довгої кар'єри - любити людей і допомагати один одному

Найстарша співробітниця британської Королівської пошти, 93-річна Кей Вайт, йде на пенсію після 80 років роботи.

Вона почала працювати в поштовому відділенні свого рідного села Клейверлі в графстві Шропшир, коли їй ледь виповнилося 14 років. У 1960-му вона стала головою поштового відділення і до сьогодні пропрацювала на цій посаді.

У роботі їй допомагає 75-річна приятелька Енн Мейдлі. Місцеві жителі кажуть, що будуть сумувати за ними обома, коли відділення закриється - це станеться до кінця року.

Автор фото, Kay White Підпис до фото, Пані Вайт стала поштмейстеркою в 1960 році

"Я взагалі не думала, що доживу до цього дня", - зізнається пані Вайт. - Думала, що помру і відділення продадуть, і мені не доведеться з усім цим зіткнутися", - говорить вона.

Кілька місяців тому пошту, де працює пані Вайт, тимчасово закрили через коронавірус, і жителі села вперше дізналися, як це - жити без листоноші.

"Хтось просто заходить привітатися і поговорити з Кей", - говорить сільський священник Гаррі Ворд.

"Пошта - серце села, а Кей - важлива її частина", - говорить він.

Кей почала кар'єру на пошті рахівником, і досі пам'ятає усі навички, попри те, що це ремесло істотно змінилося з технологічним прогресом.

Автор фото, Kay White Підпис до фото, Кей Вайт почала працювати на пошті ще підлітком

На пошту вона пішла на прохання матері, яку попросила про це жінка, яка працювала тоді начальницею відділення.

"У ті часи, якщо мати говорила тобі щось зробити, ти робив це беззаперечно, ось так я тут і опинилася", - згадує пані Вайт.

За заслуги перед суспільством у 2010 році Кей Вайт отримала Орден Британської імперії.

"Вона дуже яскрава жінка, і, звичайно, більше всіх сумуватиме за поштою вона сама", - говорить сільська перукарка Лінда Сейдж.

"Пошта була всім її життям", - додає вона.