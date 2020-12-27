У Британії випробують нові ліки від Covid-19

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У Великій Британії почали перші у світі клінічні випробування нового виду захисту організму від коронавірусу за допомогою антитіл.

У них беруть участь десять людей, які перебували в тісному контакті з хворими на Covid-19 протягом останніх восьми днів.

Вчені сподіваються, що така терапія може екстрено захистити людей, схильних до ризику ускладнень при Covid-19, які не встигли зробити щеплення від коронавіруса - або ж вакцинація їм протипоказана.

Крім того, новий метод лікування теоретично здатний протистояти спалахам захворювання у закритих групах людей.

Під час випробувань, які проводять у лікарнях Університетського коледжу Лондона, пацієнтам роблять два уколи з різними антитілами до Covid-19.

Медики хочуть з'ясувати, чи допомагають вони людям не захворіти на коронавірус. Чи принаймні пережити захворювання без серйозних симптомів.

Технологію такого лікування розробила міжнародна фармацевтична компанія AstraZeneca.

Організм людини виробляє імунітет лише протягом кількох тижнів після вакцинації. Тобто коли людина контактувала з хворим і вірус потрапив до організму, щеплення робити вже пізно.

Нова терапія за допомогою моноклональних (тобто таких, що створилися з однієї клітини) антитіл покликана нейтралізувати коронавірус негайно. Крім того, вона захищає організм пацієнтів від Covid-19 протягом року.

Пошук добровольців

Якщо лікування за допомогою антитіл виявиться успішним, його можуть застосовувати для тих, хто був у контакті з хворими на коронавірус.

Йдеться про медичних працівників, пацієнтів лікарень або мешканців будинків для літніх людей.

Крім того, його можна застосовувати для запобігання спалахам захворювання в певних групах людей, наприклад, серед студентів, що живуть в одному гуртожитку.

Нову терапію також можуть прописувати людям, які мають хронічні захворювання.

Вчені хочуть залучити для випробувань 1 тис. добровольців.

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Їх шукають у місцях з високим ризиком поширення Covid-19, таких як гуртожитки або лікарні.

Бажаючі взяти в них участь повинні довести, що недавно контактували з тими, у кого був коронавірус.

Як пояснює вірусолог з Університетського коледжу Лондона Кетрін Гоуліхан, при терапії організм отримує чужі антитіла, і "йому вже не потрібно робити це самостійно".

"Нам відомо, що ця комбінація антитіл може нейтралізувати вірус. Тому ми сподіваємося підтвердити, що такий укол дозволяє негайно захистити від Covid-19 тих, хто опинився в контакті з хворим і робити щеплення занадто пізно", - говорить Гоуліхан.

За її словами, ця технологія вже успішно застосовується для людей, які мають ризики захворіти на інші віруси, такі як сказ або вітрянка у вагітних.

Крім того, в лікарнях Університетського коледжу Лондона перевіряють, чи здатна ця ж терапія з антитілами стати аналогом звичайного щеплення, тобто захистити організм ще до того, як він зіткнеться з вірусом.

Це може бути особливо корисним для людей з імунологічною недостатністю або для тих, хто проходить процедури, пов'язані з придушенням імунітету, наприклад, хімієтерапію.

Дуже дороге задоволення

Як говорить фахівець з інфекційних захворювань Нікі Лонглі, у випробуваннях беруть участь пацієнти із захворюваннями, які впливають на здатність організму виробляти імунітет після вакцинації. Йдеться про такі хвороби, як рак або ВІЛ.

"Ми хочемо запропонувати ефективний альтернативний захист людям, які, можливо, не можуть розраховувати на вакцину", - пояснює Лонглі.

Кетрін Гоуліхан погоджується, що терапія за допомогою антитіл може бути тимчасовим рішенням для людей з хронічними захворюваннями перед тим, як вони зможуть зробити звичайне щеплення.

Однак вона зазначає, що такий спосіб лікування не можна розглядати як повноцінну альтернативу вакцинації. До того ж його вартість набагато вища: кожна доза, ймовірно, буде коштувати кілька сотень фунтів.

Терапія за допомогою антитіл буде проходити випробування у декількох містах США, а також в ще чотирьох лікарнях Великої Британії.

Однак добровольців поки шукають тільки в Лондоні.

Очікується, що результати двох типів клінічних випробувань - для людей до і після контакту з хворими - з'являться навесні.