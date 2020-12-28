На Софіївську площу повернули капелюх. Тепер це артоб'єкт

Автор фото, facebook.com/diana.popova Підпис до фото, Капелюх на ялинці викликав бурхливі обговорення

Святкову прикрасу у вигляді капелюха, який раніше був на головній ялинці країни, повернули на Софіївську площу.

Про це повідомила керівниця департаменту культури КМДА Діана Попова у Facebook.

Тепер це артоб'єкт і під ним можна загадувати бажання і фотографуватися.

До капелюха, який пані Попова назвала чарівним, стоїть величезна черга.

Автор фото, facebook.com/diana.popova

За словами пані Попової, люди просили повернути капелюх, тому його знову встановили на Софіївській площі як окремий елемент святкової композиції.

Інсталяція у вигляді капелюха над кріслом розміщується поруч з ялинкою.

Роботи із прикрашання головної новорічної ялинки, завершилися 10 грудня. Коли на неї замість зірки встановили капелюх, почався скандал.

Капелюх символізував казку і слугував своєрідним оберегом для лісових звірів, якими прикрашене дерево, говорили організатори.

Але він сподобався не всім. Лунала критика щодо капелюха і з боку церкви, і з боку звичайних людей, які назвали його відьмацьким.

Обурення капелюхом висловлювали у ПЦУ, закликаючи міську владу переглянути концепцію з капелюхом. До ПЦУ доєдналася й Рада євангельських протестантських церков України - там звернулися до Віталія Кличка з проханням "не допустити наруги над релігійними почуттями мільйонів киян".

В решті святкового капелюха довелося зняти.

Але капелюх не єдиний скандал на головній ялинці країни. Нещадна критика лунала щодо ще одного артоб'єкту - проєкту під назвою "Привітання звідусіль".

На дзвіницю Софії проєктувалися привітання людей з усього світу зі святами. Це був проєкт Національного заповідника "Софія Київська" та Visa, організований агенцією Gres Todorchuk.

Люди безкоштовно залишали привітання на сайті, а потім могли бачити їхню проекцію на соборі. Привітання надіслали десятки тисяч людей.

Проте написи на стінах собору також сподобалися не всім і їх зупинили.