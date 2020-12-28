У Баренцевому морі затонуло російське судно. 17 людей могли загинути

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зниклих рибалок шукають, але море дуже холодне

У Баренцевому морі перекинулося і затонуло судно "Онега", на борту якого було 19 рибалок.

Двох врятували. Доля 17 людей невідома, швидше за все, вони загинули.

Температура води в акваторії Баренцевого моря вкрай низька, повідомили в екстрених службах.

Судно належить приватній особі, приписано до порту Мурманська. Після аварії екіпаж подав кілька сигналів лиха, розповіло джерело агенції Інтерфакс.

За даними джерела, аварія сталася в акваторії Баренцевого моря приблизно за 300 морських миль від Мурманська.

Врятовані члени екіпажу були в гідрокостюмах, капітана серед них немає. Стан врятованих моряків задовільний.

За попередньою інформацією, судно затонуло через обмерзання.

Рибалок шукає екіпаж судна "Войкове", додатково в район лиха направили три судна.

Через негоду авіацію в район пошуку не направляють, повідомили в екстрених службах.

За даними сайту Союзу рибопромисловців Півночі, риболовецьке судно "Онега" належить компанії АТ "Варіант РПФ" (Мурманськ). Судновласником є риболовецький колгосп ім. Калініна в Архангельській області.