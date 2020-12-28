Карантину бути. Все закриють з 8 січня - МОЗ

Автор фото, unian

Міністерство охорони здоров'я не планує скасовувати чи переносити карантин. Все буде, як і планувалося з 8 по 24 січня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Багато запитують, в нас падає кількість хворих, чи плануєте переносити чи скасовувати цей карантин", - сказав він на брифінгу.

Степанов пояснив, що МОЗ прогнозує збільшення випадків захворюваності на коронавірус після новорічних свят. Очікується і сезонний спалах грипу.

"Що стосується жорсткого карантину з 8 по 24 січня, ми не збираємося вносити зміни", - зазначив міністр.

Минулої доби в Україні зафіксували 4 385 нових випадків Covid-19. За добу померли 75 людей, одужали - 7 191. До лікарень потрапили 1 588 людей.

Всього за минулий тиждень в Україні виявили 59 381 новий випадок Covid-19. Позаминулого тижня ця кількість була 70 тис. За тиждень було госпіталізовано 15 907 людей.

Загальна кількість людей, які на сьогодні перебувають в лікарнях, - понад 25 тис.

Чи є спад?

У листопаді в Україні були вищі показники захворювань. Але тоді робили і більше тестів.

У дні, коли МОЗ повідомляв про понад 16 тис. нових хворих, кількість тестувань становила близько 70 тисяч. А тоді, коли статистика падала, були нижчими і показники тестувань.

Автор фото, unian

За минулу добу, коли виявили 4 тисячі випадків, тестів методом ПЛР зробили 12 225.

Однак уряд наполягає: якщо менше людей хворіє, то і тестів роблять менше.

З такою позицією не погоджуються експерти. Зокрема, з Київської школи економіки, які аналізували ковідну статистику в Україні.

Там кажуть, що зменшення виявлених випадків напряму пов'язане зі зменшенням обсягів тестування та затримками із потраплянням даних до звітів.

"Система тестування діє пасивно. Вона не є інструментом виявлення коронавірусу у популяції. Вона є інструментом виявлення тяжких хворих. Наша система сидить і чекає, поки людина сама докладе зусиль, щоб її протестували", - каже ВВС News Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

Він зауважує, що причин, через які люди не тестуються, багато: від самопочуття до її фінансових можливостей.

Уряду радять, що задля реальної картини захворюваності слід робити близько 200 тисяч тестів на добу, а не 40 чи 12 тисяч, як зараз.

Від коронавірусу в Україні офіційно померли понад 17 тисяч людей. 9 тисяч - за два останні місяці.

У жовтні 2020 року кількість смертей з усіх причин збільшилась приблизно на 20%. Експерти припускають, що від коронавірусу в Україні померло набагато більше, ніж показує статистика, але реальних масштабів ніхто не знає.

Що закриють?

Що означає карантин, який має початися з 8 січня? Це заборона на роботу ТРЦ, кафе та ресторанів (крім доставки та замовлень "на виніс"), кінотеатрів, спортзалів та магазинів непродовольчих товарів.

Окрім того, на канікули відправлять усі навчальні заклади, окрім дитсадків.

Масові заходи на період карантину заборонені. Виняток - професійні спортивні заходи за умови відсутності глядачів.

Автор фото, Кабмін

Натомість громадський транспорт продовжить роботу.

Також працюватимуть продуктові магазини, аптеки, банки, готелі та пошта.

Максим Степанов також розповів, що перукарні та салони краси так само продовжать роботу, але лише за передзаписом - без очікування клієнтів у приміщенні.