Лимон та Яник. Як українці називали дітей у 2020 році

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Серед хлопчиків цього року в Україні найпопулярнішими іменами були Андрій та Богдан, серед дівчат - Анна та Анастасія.

Про найбільш популярні і найбільш дивні імена в Україні розповіли у Міністерстві юстиції.

Так, за даними відомства, більшість батьків віддавали перевагу традиційним іменам.

Серед хлопчиків у 2020 році в Україні найбільше з'явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів.

Серед жіночих імен найбільш популярними у 2020 році стали Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

У 2020 році дехто з батьків вирішив проявити оригінальність у виборі імені для новонародженої дитини.

Так, в Україні найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків стали Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

Серед дівчаток зустрічались такі імена - Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.