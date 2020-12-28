Чому Путін не робить щеплення російською вакциною?

Автор фото, Reuters

Володимир Путін ще не зробив собі щеплення російською вакциною "Супутник V". Попри те, що у країні вже йде масштабна кампанія з вакцинації.

У всі регіони Росії направили партії вакцин, нарощують потужності з виробництва, розповів прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу у понеділок.

Він сказав, що Путін прийме рішення про щеплення згодом.

"Після висновку міністерства охорони здоров'я по одній вакцині (про безпеку "Супутника V" для людей старше 60 років) потім підуть інші вакцини. Власне, потім вже і президент прийме рішення. Він про це говорив", - уточнив пан Пєсков.

У Кремлі кажуть, що той факт, що президент все ще не зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, ніяк не відбивається на довірі до неї.

"Жодним чином… ніякого зв'язку ми тут не вбачаємо", - сказав пан Пєсков.

У суботу, 26 грудня, міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко оголосив, що МОЗ РФ схвалило "Супутник V" для людей старше 60 років.

17 грудня на великій пресконференції Путін говорив, що ще не зробив щеплення від коронавірусу, оскільки вакцину не схвалили для його вікової категорії (60+). Але обіцяв це зробити пізніше.

При цьому раніше повідомлялося, що щеплення зробили, наприклад, 62-річний мер Москви Сергій Собянін і 65-річний міністр оборони Сергій Шойгу.

За опитування "Левада-центру", 58% росіян не готові робити щеплення від коронавірусу вакциною "Супутник V". Про готовність провакцинуватися заявили 38% опитаних.

Автор фото, EPA

Масштабна дострокова вакцинація "Супутником V" триває вже досить давно.

До початку грудня, за словами Михайла Мурашка, в країні вже вакцинували понад 100 тисяч людей - попри те, що третя фаза клінічних випробувань тоді ще не була завершена.

Водночас наукова спільнота має до російської вакцини чимало запитань. Розробників "Супутника" звинувачують у недбалому оперуванні даними клінічних випробувань та у приховуванні важливої інформації.

Тим часом у ЄС, США, Британії та Канаді відбувається вакцинація вакциною Pfizer-BioNTech.

Німецько-американська вакцина Pfizer-BioNTech нещодавно отримала схвалення Європейської агенції з лікарських засобів та Європейської комісії.

Цю вакцину схвалило і керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань США.