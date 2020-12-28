Зеленський зустріне Новий рік у карпатській Гуті

Автор фото, president.gov.ua

Володимир Зеленський зустріне Новий рік у Карпатах. Про це журналістам розповів Андрій Єрмак, голова Офісу президента.

"Президент зустріне Новий рік у Гуті в Карпатах з родиною ", - заявив пан Єрмак.

Гута - це президентська резиденція в Івано-Франківській області. Раніше там зустрічав Новий рік президент Віктор Ющенко.

Минулого року у новорічну відпустку Зеленський полетів з родиною в Оман, через що згодом виник скандал.

Журналісти програми "Схеми. Корупція в деталях" навіть опублікували розслідування про можливу зустріч в Омані Володимира Зеленського з секретарем російського Радбезу Миколою Патрушевим.

Тоді в Офісі президента заявили, що інформація "Схем" про нібито зустріч Зеленського з Патрушевим "цілком і повністю не відповідає дійсності".

Раніше Володимир Зеленський, ще як комік, жартував над президентом Петром Порошенком за відпочинок на Мальдівських островах.

Вже сам на посаді президента Зеленський ще раз нагадав Порошенку про "Мальдівський відпочинок". "Щастя - це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах", - заявляв він.